Martelcontainer in Brabant: OM eist in hoger beroep straffen tot negen jaar

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol in hoger beroep straffen tot negen jaar cel geëist tegen de acht verdachten in de strafzaak rond de geruchtmakende martelcontainer in Wouwse Plantage.

De politie stuitte in 2020 op de bizarre vondst toen ze het versleutelde communicatienetwerk Encrochat wist af te luisteren. Een groep mannen was bezig met het inrichten van een loods in Wouwse Plantage. Het ging om een cellencomplex van zes zeecontainers; een zevende container was ingericht als martelkamer, met onder meer een tandartsstoel waarop slachtoffers konden worden vastgebonden. In het complex werd een waar arsenaal aan martelgereedschappen gevonden. "Gruwelijk", aldus het OM.

"Tenenknippers, scalpels, vingerboeien, een martelstoel, ga zo maar door."

De martelkamers zouden zijn bedoeld om criminele vijanden te ontvoeren en te martelen. "De middelen die verdachten klaar hadden staan, laten weinig aan de verbeelding over voor wat betreft de afschuwelijke dingen die er met de gevangenen zouden gebeuren. Tenenknippers, scalpels, vingerboeien, een martelstoel, ga zo maar door", somde de officier van justitie maandag op. Op 22 juni 2020 greep de politie in, toen de verdachten volgens het OM op het punt stonden een eerste slachtoffer in hun onderwereldgevangenis te plaatsen. De rechtbank veroordeelde de groep mannen tot straffen die opliepen tot negen jaar. Hoofdverdachte in de zaak is de 51-jarige Roger P., alias Piet Costa. Tegen hem eiste het OM 33 maanden, zoals ook opgelegd door de rechtbank. Justitie moet in zijn zaak rekening houden met de vijftien jaar cel die hij eerder in een grote drugszaak kreeg opgelegd. De uitspraak van het hof staat gepland op 13 december. De politie filmde hoe ze het containercomplex binnenvielen.