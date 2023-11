112-nieuws: gewonde bij botsing tegen boom • meerdere autobranden

05.20

Twee busjes en een auto zijn vanochtend iets na half vijf in Helmond door brand verwoest. De voertuigen stonden op een parkeerplaats aan de Uithoornseweg. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt hierbij niet uitgesloten. Door de brand liep ook nog een vierde auto schade op. Veel buurtbewoners kwamen midden in de nacht naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. Opvallend is dat het een uur voor de autobrand in Helmond raak was met twee autobranden in Gemert.