Burgemeester twee keer in jaar tijd ernstig bedreigd: 'Dit doet wat met me'

Burgemeester Boy Scholtze van Drimmelen is geschrokken, maar ‘strijdbaar’ nadat een inwoner uit de gemeente hem beledigde, bedreigde en zelfs bijna aanreed. "Er werd duidelijk gerefereerd aan mijn seksuele geaardheid. Het ging voor mij een grens over. Daarom heb ik ook aangifte gedaan." De verdachte, een 76-jarige man uit Made, werd opgepakt.

De 32-jarige burgemeester van Drimmelen zegt vooral geschrokken te zijn. "Als mens doet dit zeker wat met me. Ja, hier schrik je van", zegt hij tegen Omroep Brabant. Hij kan niet zeggen hoe hard de man op hem inreed. "Hij deed een poging om op me in te rijden. Ik weet niet wat u zou doen, maar ik ging graag een stapje opzij." Hoe hard dat ging, wil hij in verband met het onderzoek van de politie nu niet zeggen.

Tegelijkertijd is hij strijdbaar. "Er is hier een grens overgegaan als het gaat om agressie en intimidatie. In een een vorm die we niet moeten goedkeuren en dat doen we ook niet." Dat geldt niet alleen voor een burgemeester, maar ‘iedereen die de publieke zaak dient’, vindt Scholtze.