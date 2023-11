Waterschap komt met carnavalsembleem: 'We moake oe de pis nie lauw'

Een waterschap saai? Als het aan Waterschap Aa en Maas ligt niet. Ze wil ook graag meetellen met carnaval en heeft daarom een eigen carnavalsembleem gemaakt, inclusief ludieke leus. Inwoners kunnen ze op de Elfde van de Elfde winnen. Winnaars kunnen het embleem, voorzien van een wc-pot, voor het komend carnavalsseizoen op hun pekske strijken.

'We moake oe de pis nie lauw, moar wel verrekes skon', staat er op het embleem van het waterschap. Oftewel: 'We maken u de pis niet lauw, maar wel verrekte schoon'. Het refereert naar het carnavalsliedje 'Lauwe Pis' van Theo Maassen, in combinatie met de taak van het waterschap om water te reinigen. "We hebben namelijk nogal wat afvalwater schoon te maken tijdens carnaval, maar ook de rest van het jaar", legt het waterschap uit.

In het midden van het embleem prijkt een wc-pot in de kleuren van Aa en Maas. "Het is een ludieke actie, met een grote boodschap", grapt het waterschap. Het is bedoeld om medewerkers wat erkenning voor hun werk te geven.

Het doel daarnaast is dat Brabanders zich bewuster gaan worden van hoe ze zelf kunnen bijdragen aan schoon water. Er worden namelijk nog veel spullen door de wc gespoeld die daar niet horen. "Zoals vochtige doekjes, frituurvet, maandverband, tampons en condooms. Bijna vier op de tien Nederlanders spoelt deze dingen door de wc. Dit is moeilijk uit afvalwater te zuiveren en kan zorgen voor verstoppingen in de riolering." Daarom dus de gekleurde wc-pot op het carnavalsembleem.

Het embleem is gratis, net als het bijkomende advies van Aa en Maas: "Wat niet in het afvalwater komt, hoeven wij er ook niet uit te halen. Spoel alleen de drie P's door: poep, plas en (wc-)papier".

De emblemen worden in eerste instantie uitgedeeld aan werknemers. Inwoners kunnen op de Elfde van de Elfde, om elf over elf 's ochtends, het embleem proberen te bemachtigen via een winactie.

