'Kalsdonkschutter' schoot midden op straat iemand neer en blijft vastzitten

Vechtende en schietende mannen, midden op straat. En op klaarlichte dag, begin dit jaar. Dat zagen buurtbewoners op de Philipslaan in Roosendaal tot hun grote ontzetting. De vermeende schutter bleef maandenlang uit handen van de politie maar liep toch tegen de lamp. Woensdag verscheen hij voor het eerst voor de rechtbank in Breda.

De schietpartij was op 3 maart in de Philipslaan in Roosendaal, in de wijk Kalsdonk. Vijf mannen sloegen elkaar met honkbalknuppels en gooiden met bakstenen. Er werd ook bij geschoten. Een man van 19 raakte gewond door een kogel in zijn heup.

Spanje

De vermoedelijke schutter Fouad el M. (32) sloeg op de vlucht en dook onder. Een paar weken na de schietpartij pakte de politie wel twee andere mannen op, broers van Fouad. Fouad zelf bleef maandenlang onder de radar. Maar hij kon worden opgespoord in Spanje en werd in juli overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten.

De man, die officieel in Breda staat ingeschreven, is aangeklaagd voor poging tot moord of doodslag. Als dat niet bewezen kan worden dan is het openlijk geweld door klemrijden en schieten, zei de officier van justitie woensdag op de eerste openbare zitting. Die duurde nauwelijks een kwartier.

Baard

Fouad verscheen in een grijze trui, in trainingsbroek en op gympen. Hij heeft een baard. Die had hij in maart niet, op de beelden te zien die toen zijn gemaakt. De man wilde niks zeggen.

De advocaat van Fouad vroeg niet om vrijlating uit voorarrest. Hij wil alleen vier getuigen horen, ergens de komende tijd. De officier en de rechtbank gingen daarmee akkoord.

Broers

Die vier getuigen zijn de andere mannen die er bij waren op straat op die dag. De beide broers van Fouad en de beide broers M. Een van hen liep een schotwond op. Hij wordt bijgestaan door een advocaat maar die kwam woensdag niet aan het woord.

Beide broers van Fouad zijn ook nog verdachten. Het gaat om Aziz en Adil.

Aziz is na zijn arrestatie al weer snel vrijgelaten omdat zijn rol beperkt lijkt en hij waarschijnlijk niks wist van het vuurwapen dat zijn broer Fouad bij zich had. De andere verdachte, Adil zat wat langer vast maar mocht ook al eerder naar huis.

Straf in België

Op de korte zitting werd bekend dat Fouad el M. nog een 'reststraf' heeft openstaan in Belgie. Naar verluid niet zo heel veel maar wel genoeg voor de Belgen om zijn overlevering te vragen. Daar volgt nog een rechtszaak over. Waar Fouad voor is gestraft is onbekend.

Het onderzoek is klaar. Half januari gaat het proces verder, ook dan op een tussentijdse zitting.

Waarom er is geschoten is nog steeds onduidelijk. Alles wijst er op dat het gaat om een ruzie tussen twee families die door diverse broers is uitgevochten op straat. Maar waarover dat ging is onbekend en in ieder geval nog niet besproken op een tussentijdse zitting.

Roosendaal werd dit jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen. Begin dit jaar was een mislukte ripdeal die eindigde in ongeluk met doden op de A16. Later was er een schietpartij op de Diamantdijk. Dat allles leidde tot extra veiligheidsmaatregelen in de stad waaronder fouilleeracties.

Dit zijn de beelden van de schietpartij op straat: