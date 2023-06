Wildwest-schietpartij in Roosendaal was ruzie tussen twee families

De enige verdachte die nog vastzat voor de geruchtmakende schietpartij begin maart in Roosendaal wordt vrijgelaten. Maar wel onder strenge voorwaarden. Zijn broer is nog voortvluchtig. Het lijkt er steeds meer op dat de schietpartij draaide om een ruzie tussen twee families die wordt uitgevochten door groepen broers.

De schietpartij was op 6 maart op klaarlichte dag in de Philipslaan in Roosendaal. Vijf mannen vochten midden op straat. Ze sloegen elkaar met honkbalknuppels en gooiden met bakstenen. Er werd ook bij geschoten. Een man van 19 raakte gewond door een kogel in zijn heup.

Ondergedoken

De vermoedelijke schutter Fouad el M. (32) sloeg op de vlucht en dook onder. Een paar weken na de schietpartij pakte de politie wel twee andere mannen op.

Het zijn twee broers van Fouad, blijkt nu. Aziz el M. (19) werd al gauw vrijgelaten omdat zijn rol beperkt lijkt en hij waarschijnlijk niks wist van het vuurwapen dat zijn broer bij zich had. Aziz zweeg bij zijn verhoren.

Zwijgen

Adil el M. (35) bleef wel vastzitten. Hij verscheen vrijdag voor het eerst in het openbaar in de rechtszaal in Breda. Daar was een tussentijdse rechtszaak over de schietpartij.

De man stelde zich rustig voor, op verzoek van de rechter en vroeg daarna of hij vooraf nog wat mocht zeggen. Dat mocht. "Vragen die te maken hebben met de verdenking daar wil ik niet op antwoorden, sociale vragen wel", zei El M. Hij gaf daarna het woord aan zijn advocaat.

Doelwit

De Roosendaler wordt officieel verdacht van het medeplegen van poging tot moord. En als dat niet bewezen kan worden, dan is het poging doodslag of openlijk geweld.

Doelwit was iemand van de Roosendaalse familie B. Die achternaam werd ook genoemd door het OM. De familie heeft aangifte gedaan tegen de verdachten.

De officier van justitie zei dat politie en justitie nog druk bezig zijn met de zaak. Probleem is dat de hoofdverdachte Fouad el M. nog steeds spoorloos is. "We hebben hem nog niet gevonden", zei de officier van justitie.

Voorarrest

"We gaan het doen met wat we hebben of we gaan verder, in die fase zitten we." De officier kon ook nog niks zeggen over wanneer het dossier klaar is om voorgelegd te worden aan de rechtbank.

Simpelweg is er nog geen enkel idee over een datum voor een proces. Dat is vaak een belangrijke reden voor een rechtbank om iemand uit voorarrest vrij te laten. Want anders blijven mensen onnodig lang in de cel. De advocaat van Adil vroeg om vrijlating, zodat die weer kan gaan werken.

De officier verzette zich niet. Maar de verdachte mag alleen naar huis onder strenge voorwaarden. Hij heeft van de rechtbank een contactverbod met alle andere broers en de tegenpartij. Hij heeft mag ook niet in bepaalde straten in de Roosendaalse wijk Kalsdonk en in Sint Willebrord komen, waar familieleden wonen.

Broers

Het is steeds duidelijker dat twee Roosendaalse families ergens ruzie over hebben. Twee groepen van broers vechten dat uit. "Er was een eerdere ruzie", merkte de advocaat van Adil op.

Deze schietpartij en later nog een op de Diamantdijk leidden tot extra veiligheidsmaatregelen in de stad.

