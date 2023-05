Meer agenten nodig in West-Brabant dan in Amsterdam, vindt burgemeester

Schietpartijen op klaarlichte dag, overvallen en steekpartijen: in Roosendaal zijn de problemen groot. Burgemeester Han van Midden nam al ingrijpende maatregelen, nu op alle wegen die de stad in- en uitgaan iedereen gefouilleerd mag worden. Of je nou iets gedaan hebt of niet. En hij heeft opnieuw met de minister van justitie gesproken want hij wil veel meer agenten. Maar nog zonder succes.

Van Midden noemde het een goed gesprek, maar die extra agenten zijn er nog niet. "Er wordt gezegd, 'er is geen boom om aan te schudden'. Maar die is er wel", zegt hij in het Omroep Brabant-programma KRAAK. Er zijn wel genoeg agenten, ze zijn alleen niet eerlijk over het land verdeeld, vindt Van Midden. "Er zijn veel meer agenten in Amsterdam waar een miljoen mensen wonen, dan in het hele gebied tussen Vlissingen en Tilburg. Terwijl daar anderhalf miljoen mensen wonen op een veelvoud aan vierkante kilometers."

"Roosendaal ligt heel centraal voor criminelen."

En Roosendaal wordt dan gezien als 'provinciestadje', voor de criminaliteit is het juist een hotspot. En Van Midden heeft wel een theorie voor hoe dat komt. "De ligging van Roosendaal is heel strategisch voor veel criminelen. We liggen precies op de kruising van de lijn Rotterdam - Antwerpen en de lijn Vlissingen - Tilburg. We hebben twee snelwegen die langs de stad lopen, én het is vlakbij de grens." Daarbij heeft de stad een 'kwetsbaar profiel' zoals hij dat noemt: "Vroeger zat hier veel industrie, maar die industrie is nu weg. Daardoor is er veel werkloosheid." Het is een grote optelsom van factoren, zegt de burgemeester. "Die ligging, de sociale kwetsbaarheid, het is allemaal bij elkaar een snelkookpan en zorgt voor een opstapeling van problemen."

"We hebben niet eens genoeg agenten voor de kerntaken."

De gemeente investeert miljoenen in preventie op de lange termijn, vertelt de burgemeester. "Om te zorgen dat kinderen die nu op de basisschool zitten, zich niet aangetrokken voelen tot de criminaliteit." Maar daarmee zijn de problemen van nu niet opgelost. Daarbij komen veel van de criminelen die problemen veroorzaken in Roosendaal, van buiten de stad, zegt Van Midden. "Veel criminelen van buiten Roosendaal komen hier hun zaken beslechten, dat zie je de laatste tijd ook met die schietpartijen." Voor de problemen van nu, zijn extra agenten noodzakelijk. Dat bepleitte de burgemeester nog maar eens. Want er nu niet eens genoeg agenten voor de basistaken van de politie, zegt hij. "We hebben niet eens een honderd procent bezetting voor de kerntaken." Hoe wil je dan extra criminaliteit aanpakken, wil hij maar zeggen. Hij zou die extra mannen en vrouwen in blauw graag persoonlijk ophalen bij burgemeester Halsema in Amsterdam. "Femke kan me zeker op de koffie verwachten. Alleen gaat zij er niet over. De minister gaat erover." En de minister, die geeft nog niet thuis.