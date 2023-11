Vervangende stempas voor inwoners in Goirle die geen post meer kregen

Bij een aantal straten in Goirle waar al weken geen post wordt bezorgd, krijgen de ongeveer 1600 inwoners automatisch een vervangende stempas voor de Tweede Kamer-verkiezingen. “We gaan er vanzelfsprekend voor zorgen dat alle kiezers uit de gemeente Goirle kunnen stemmen op 22 november”, belooft burgemeester Mark van Stappershoef.

De gemeente weet via PostNL op welke adressen geen stempassen zijn bezorgd. Het gaat om 47 postcodes in de wijk De Hellen in Goirle. Deze inwoners ontvangen zo snel mogelijk een nieuwe, vervangende stempas. Daar hoeven ze niets voor te doen. “Ik baal enorm van deze situatie. Helaas kunnen we dit als gemeente niet voorkomen”, aldus de burgemeester.