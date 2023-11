Man (76) die burgemeester belaagde mag niet meer bij hem in de buurt komen

De man die burgemeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen beledigde wegens zijn seksuele geaardheid en hem bijna aanreed, heeft een contact- en gebiedsverbod gekregen. Dit betekent dat de man van 76 uit Made niet in de buurt mag komen van de burgemeester en het gemeentehuis.

De rechtbank in Breda heeft dit bepaald. Die besloot ook om de man, onder voorwaarden, vrij te laten. Scholtze vindt dit wrang en snapt dat inwoners van de gemeente Drimmelen zich mogelijk zorgen maken nu de man weer vrij rondloopt.

De 76-jarige inwoner van Made werd maandag aangehouden, nadat hij Scholtze had belaagd. Sindsdien zat hij vast. Donderdag werd hij voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Breda. Die legde hem een contact- en gebiedsverbod op. De man werd op vrije voeten gesteld, maar de rechter gaf hem wel mee dat hij zich moet gedragen. Bovendien wacht hem nog een rechtszaak. Scholtze is hiervan in kennis gesteld.

Man had al verbod gekregen

De man wordt niet alleen beschuldigd van het bedreigen van Scholtze. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie heeft hij ook gedreigd met zijn tractor naar het gemeentehuis te komen en hiermee naar binnen te rijden. Verder heeft hij de burgemeester op discriminerende wijze beledigd. Ook heeft hij een verbod overtreden dat hem al was opgelegd om zonder geldige reden het gemeentehuis te betreden.

Scholtze, in een verklaring die hij via social media verspreidde: “Uiteraard kan ik me voorstellen dat inwoners of ondernemers zorgen hebben over het feit dat de verdachte vrij rondloopt in onze gemeente. Ik kan deze mensen meegeven dat als je met zaken als bedreiging, intimidatie of discriminatie te maken krijgt, je dit altijd moet melden bij de politie en ook aangifte moet doen als daar aanleiding voor is.”

“Ik heb een groot vertrouwen in het Nederlandse rechtssysteem. Daarin”, vervolgt de burgemeester, “mag een verdachte onder voorwaarden in vrijheid zijn rechtszaak afwachten. Dat ik dat in dit geval wrang vind, doet niet ter zake.”

Scholtze laat nogmaals weten dat hij enorm veel steun heeft gekregen: “Dat sterkt mij om gewoon op deze weg door te gaan. Ik ben heel dankbaar voor alle hartverwarmende reacties die we de afgelopen dagen hebben gekregen. Dat heeft mijn echtgenoot, mijn familie en mijzelf heel, heel veel goed gedaan. Het bevestigt dat Drimmelen een fantastische, lieve gemeente is!”

