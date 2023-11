Burgemeester Mikkers slaat Elfde van de Elfde over vanwege 'tijdsgebrek'

Burgemeester Jack Mikkers zal de inwoners van Oeteldonk zaterdag op de Elfde van de Elfde niet toespreken. Het is de eerste keer sinds zijn aantreden dat de burgemeester dat traditionele optreden overslaat. Hij ligt sinds deze week onder vuur in Den Bosch na een ongelukkige uitspraak over Marokkanen. Al heeft het volgens de gemeente te maken met tijdsgebrek.

Burgemeester Mikkers deed vorige week een onhandige uitspraak. Op een bijeenkomst over asielopvang in Den Bosch-Zuid reageerde hij op een vrouw die zich boos maakte over Syriërs. "Dat zijn de ergsten", zei ze. Daar ging Mikkers tegenin, en hij noemde Marokko.

Daar werd heel erg boos op gereageerd, met name vanuit de Marokkaanse en Syrische gemeenschap. Niet alleen in Den Bosch, maar ook daarbuiten. In Amsterdam werd zelfs een actie opgezet om aangifte te doen tegen de burgemeester. Mikkers zelf bood de volgende dag zijn excuses aan en ging diep door het stof om wat hij had gezegd.

Toch is de kou nog niet uit de lucht. In de nacht van donderdag op vrijdag werden er protestposters op het stadhuis van Den Bosch geplakt. Daarop stond een vacature: de actievoerders van Den Bosch Kan Het en de lokale afdeling van Extinction Rebellion willen dat de burgemeester opstapt.

Zover is het niet, de posters zijn inmiddels verwijderd. Maar de burgemeester slaat wel de Elfde van de Elfde over. Hij zal althans niet op het podium verschijnen. Dat meldt Dtv Nieuws, nadat duidelijk werd dat de burgemeester ook niet voor hun camera's zal verschijnen tijdens de aftrap van carnaval.

Volgens de gemeente heeft zijn afwezigheid niets te maken met de Marokkanen-uitspraak en de ophef die daarop volgde. Maar is het simpelweg een gebrek aan tijd. De burgemeester is volgens een woordvoerder zaterdag wel gewoon aan het werk als veiligheidscoördinator.

In deze video zie je de posters die actievoerders op het stadhuis hadden geplakt: