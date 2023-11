Zorgen bij pluimveehouders na uitbraak vogelgriep: 'Russisch roulette'

'Het kan ook bij ons gebeuren'. Dat gevoel van onrust heerst bij Brabantse boeren. Na krap vier maanden is voor het eerst in Nederland weer vogelgriep uitgebroken. Op een leghennenbedrijf in de Utrechtse gemeente Renswoude worden 65.000 kippen geruimd. "Het is net Russische roulette", zegt vleeskuikenhouder Jan Verhoijsen uit Someren van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) .

"Vogelgriep is een sluipmoordenaar. Het eerste geval is zorgwekkend", vertelt Jan Verhoijsen. Hij runt een bedrijf met meerde locaties. Ook zit hij in de adviescommissie pluimveegezondheidszorg. "Het zorgt voor onrust. Het kan morgen ook hier zijn." Boer Ad uit Willemstad: "Niemand verwacht het. Je staat met de rug tegen de muur en kunt er niks tegen."

"We hadden de hoop dat we dit najaar rust zouden krijgen", verzucht Verhoijsen. Ondanks strikte hygiënemaatregelen, is vogelgriep altijd een risico. Wilde vogels kunnen de ziekte met hun uitwerpselen verspreiden. "Ik kan geen bordje neerzetten dat de wilde ganzen om mijn bedrijf heen moeten vliegen. Daar luisteren ze toch niet naar." Ad: "Ik heb een dagtaak aan het weghouden van wilde ganzen."

Pijnlijk

Een ontruiming is heel moeilijk, kan Jan uit ervaring vertellen. Twee van zijn bedrijfslocaties werden in 2003 preventief geruimd. "Het heeft heeft een enorme impact op je emoties. Het doet pijn. Daar ben je geen boer voor geworden."

Het gaat nu dus om een bedrijf in Renswoude. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meldt dat binnen 1 kilometer rond het bedrijf nog twee andere pluimveebedrijven zijn. Beide bedrijven worden door de NVWA gescreend en bemonsterd op vogelgriep.

In een straal van 3 kilometer liggen 31 pluimveebedrijven. Alle bedrijven worden de komende tien dagen gevolgd. Binnen 10 kilometer van het getroffen bedrijf geldt per direct een vervoersverbod voor vogels en eieren. In dat gebied zijn 202 andere bedrijven met pluimvee.

Vaccineren

De oplossing is volgens een woordvoerder van de ZLTO om zo snel mogelijk te vaccineren van dieren. Vaccineren tegen vogelgriep mag van de Europese Commissie per 12 maart. Op dit moment loopt er nog een proef vanuit het ministerie met vaccins en wordt het nog niet grootschalig ingezet.

Ook Verhoijsen wil zo snel mogelijk een vaccin. "Alleen zo komen we er vanaf. Daar ligt de sleutel tot succes." Tot die tijd doet hij een duidelijke oproep. "Houd je aan de hygiënemaatregelen."

