Agenten aan dood ontsnapt bij wilde achtervolging: 2,5 jaar celstraf geëist

Drie agenten ontsnapten vorig jaar november aan de dood tijdens een achtervolging over de snelwegen A27 en A58. Maar bestuurde 26-jarige Kosovaar die maandag voor de rechtbank in Breda stond, de wagen die ze wilden aanhouden? “Nee hoor, ik zat rechts achterin”, verklaarde de verdachte. De officier van justitie dacht er heel anders over en eiste 2,5 jaar gevangenisstraf.

Volgens justitie heeft de Kosovaar tijdens de achtervolging geprobeerd twee politiewagens te rammen en reed hij harder dan 200 kilometer per uur. “Hij had volledig maling aan gezag en het leven van anderen”, stelde de officier. Hij vindt verder dat de drie agenten die de pogingen tot doodslag overleefden, recht hebben op een schadevergoeding van ruim 900 euro.

Op de uitkijk

De man uit Kosovo, ooit onderdeel van voormalig Joegoslavië, zat niet alleen in de auto. Hij was een dag eerder met drie andere mannen, onder wie een jongere broer, van Duitsland naar Nederland gereden. Hij kon de rechter niet duidelijk maken waarvoor. Volgens justitie was hij er met zijn reisgenoten op uit om in ons land te gaan inbreken. De verdachte ontkende dit in alle toonaarden. Volgens justitie moest hij op de uitkijk staan, terwijl anderen spullen stalen en haalden zijn kompanen in Breda kentekenplaten van een auto.

De politie kwam in actie nadat de mannen in Raamsdonksveer hadden willen toeslaan bij een bedrijf in hydraulische gereedschappen. Er volgde een achtervolging waarbij binnen de bebouwde kom 70 kilometer per uur werd gereden. Op snelwegen werd zelfs de 207 werd aangetikt. Volgens de Kosovaar zat niet hij, maar iemand anders achter het stuur. Hij wilde niet zeggen wie dat was.

Spijkermat

In België kreeg de politie hulp van haar Belgische collega's die de vluchtauto met een spijkermat tot stoppen bracht. Daarna konden twee van de inzittenden in een weiland worden aangehouden. Agenten hadden gezien dat de Kosovaar achter het stuur zat. Zijn advocaat beschuldigde justitie van desinteresse en onkunde: “Ik kan er geen respect voor opbrengen. De oogkleppen zijn nooit afgedaan en er is met de pet naar gegooid.” Het leverde de advocaat een standje van de rechtbank op.

De andere verdachte die werd opgepakt, zou maandag ook terechtstaan, maar hij bleef in een Duitse cel. Tegen deze 23-jarige man werd zes maanden geëist voor de gepleegde diefstallen.

