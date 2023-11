Gewapende woningoverval: verdachte opgepakt die shirt van PostNL droeg

De politie heeft een 21-jarige man uit Nijmegen aangehouden voor een gewapende woningoverval op 13 oktober in Veghel. De politie heeft eerder een foto van de verdachte verspreid, maar daarop is zijn gezicht inmiddels onherkenbaar gemaakt. De herkende man zit nog vast. Op de ochtend voor de woningoverval deed hij zich voor als pakketbezorger. Hij belde aan terwijl hij een PostNL-shirt droeg. Van twee andere overvallers is nog geen spoor.

De overval op het huis aan de Van Limburg Stirumstraat in Veghel werd rond middernacht gepleegd door drie gemaskerde mannen. De ochtend hiervoor werd bij de bewoners aangebeld door een man in een PostNL-polo. Dit bleek de man te zijn die nu door de politie is opgepakt. Hij had geen pakketje bij zich en de bewoners deden niet voor hem open. Later op de avond verscheen hij met twee andere overvallers in dezelfde woning.

Tijdens de overval werden de bewoners bedreigd met een vuurwapen. De daders gingen er vandoor met een telefoon en een geldbedrag. De telefoon werd later teruggevonden in de berm van de Rembrandtlaan in Veghel.

De bewoners zijn volgens de politie uiteraard enorm geschrokken, maar ze raakten niet gewond. Omdat de overval veel indruk op hen heeft gemaakt, is slachtofferhulp ingeschakeld.

De politie houdt er rekening mee dat de daders vaker op deze wijze te werk zijn gegaan. Ze is dan ook met spoed op zoek naar meer informatie over de daders.

Bij de overval werden geld en een telefoon buitgemaakt: