112-nieuws: Vuurwerkbom bij juwelier in Roosendaal • explosie bij nachtclub

16.39

Rond kwart voor vier vanmiddag is in het Winkelcentrum De Passage in Roosendaal een vuurwerkbom afgestoken. Het vuurwerk kwam tot ontploffing tegen een gevel van een juwelier. Uit voorzorg was de brandweer ter plaatse. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Afgelopen zondagochtend werd ook bij een juwelier op het Designer Outlet Roosendaal vuurwerk afgestoken. Of de zaken iets elkaar verband hebben is nog niet bekend.