'Mikkers moet slechte relatie met Bossche Marokkanen herstellen'

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch moest dinsdagmiddag op het matje komen van de gemeenteraad. Aanleiding was zijn 'Marokkanen-uitspraak' van een week eerder die voor de Marokkaanse gemeenschap in Den Bosch ‘de druppel was die de emmer deed overlopen’. De raadsleden vinden dat de verstoorde relatie tussen Mikkers en de drie Marokkaanse besturen moet worden hersteld in het belang van de Bossche samenleving. Begin 2024 moet de Bossche burgemeester hiervoor met een plan komen.

Tijdens het raadsdebat over Mikkers' Marokkanen-uitspraak bleek dat het niet de eerste keer is dat de Bossche Marokkaanse gemeenschap negatief werd genoemd door de burgemeester. Al lange tijd zou Mikkers een slechte relatie hebben met twee Bossche moskeeën en Stichting Marokkaanse Jongeren.

Voor het Project Sterk dat Bossche jongeren op een andere manier kennis laat maken met de samenleving, werd een subsidieaanvraag gedaan bij de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. In die aanvraag suggereerde de gemeente Den Bosch dat de Arrahma-moskee jonge bezoekers zou radicaliseren.

In november vorig jaar stuurde het bestuur van die moskee daarom een brief naar het college waarin staat dat de relatie tussen de moskee en de gemeente gebaseerd is op leugens en bedrog. Mikkers: “In die aanvraag staan zinnen waar ik niet achtersta. Die hadden ook niet in die aanvraag mogen komen.”

De burgmeester bood zijn excuses aan, ging in gesprek met het bestuur van de moskee en dacht duidelijke afspraken te maken om de relatie te herstellen. Mikkers: “Nu blijkt dat ik blijkbaar met een ander gevoel wegging dan het gevoel dat zij hadden.”

Marokkanen-uitspraak

Mikkers' uitspraak op een bijeenkomst over asielopvang in Den Bosch-Zuid dat Marokkanen ‘de ergsten’ zijn, was de druppel die de emmer deed overlopen bij de moskeeën Arrahma en Attakwa en de Stichting Marokkaanse Jongeren.

Mikkers zei achteraf dat hij doelde op veiligelanders die het grootste risico vormen. Specifiek de grootste groep: Marokkanen. Het was niet de intentie om Marokkanen te beschuldigen van problemen, maar volgens de Marokkaanse gemeenschap heeft Mikkers met die uitspraak zijn 'ware aard getoond' en dat hij 'niet onze burgemeester' is.

Verstoorde relatie herstellen

De raadsleden vinden dat de verstoorde relatie tussen Mikkers en de drie Marokkaanse besturen moet worden hersteld in het belang van de Bossche samenleving. Veertien partijen dienden daarvoor een motie in.

“U kunt niet van mij verwachten dat ik alleen het gesprek aanga met een partij die geen gesprek met mij wil. Dat betekent dat die motie bijna onuitvoerbaar is.” Mikkers vraagt de raad daarom om hem te helpen bij het herstellen van die relatie.

Hoe Mikkers het vertrouwen überhaupt gaat herstellen, weet hij nog niet. “Inwoners mogen niet het gevoel hebben dat ze er niet toe te doen. Of dat ze beoordeeld worden op hun afkomst. Dat is niet iets wat je op de korte termijn verandert. Dat doe je met elkaar als gemeentebestuur en als stad.” In het eerste kwartaal van volgend jaar wil de burgemeester met een plan komen.

