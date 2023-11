Man bedreigt bezoekers met groot mes bij overval op casino: 2,5 jaar cel

De 22-jarige Faizal B.O. uit Roosendaal heeft vorig jaar april het Players Casino in Oudenbosch overvallen. Daarbij bedreigde hij bezoekers met een groot mes. Een handlanger haalde ondertussen ongeveer 45.000 euro uit kluisjes. Met deze buit zijn ze er vandoor gegaan. De rechtbank in Breda heeft Faizal een gevangenisstraf van 2,5 jaar opgelegd.

De overval op het casino aan de Varkensmarkt werd rond kwart voor een ’s nachts gepleegd. De officier van justitie eiste twee jaar cel en acht maanden voorwaardelijk. Faizal ontkent in alle toonaarden dat hij de overval heeft gepleegd.

Tijdens de zitting werden beelden getoond van de overval, die net iets meer dan twee minuten duurde. Een van de daders had een enorm vleesmes of hakmes bij zich en hij greep meteen een vrouw bij haar nek. De vrouw werd op haar knieën gedwongen. Ook een man die aan een gokkast stond te spelen, werd bedreigd.

Tweede overvaller spoorloos

Er lag een flinke buit in de kluis: 48.000 euro in contanten, waarvan 10.000 euro in 2 euromunten, die in twee emmers zaten. Dit bleek veel te zwaar voor de Aldi-tasjes die de mannen bij zich hadden. Een kleine 8000 euro aan munten belandde op straat toen een van de tassen scheurde. De rest van de munten en het overige briefgeld is nooit meer gevonden. Ook van de tweede overvaller ontbreekt elk spoor.

Faizal beweert dat hij er niet bij was en dat hij niet degene was die de klanten bedreigde met het mes. Maar er is DNA van hem gevonden op een latex handschoen en op een Aldi-tas. Thuis op zijn slaapkamer werd precies een zelfde mes gevonden als bij de overval. Ook erg opvallend is dat Faizal appte over de overval op de dag dat die in het opsporingsprogramma Bureau Brabant kwam.

De rechtbank is van mening dat de man tegen beter weten in is blijven ontkennen. Het is niet voor niets dat hij tweemaal eerder voor diefstal is veroordeeld.

Volgens de rechtbank was de overval voor klanten en casinomedewerkers een zeer beangstigende en traumatische ervaring. Zeker wanneer grote messen gebruikt worden. Verdachte heeft daar kennelijk niet bij stilgestaan en enkel zijn eigen gewin voor ogen gehad, zo staat ook in de uitspraak.

