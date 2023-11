Serieovervaller schiet in het wilde weg na berovingen: 2 jaar cel en tbs

Roosendaal was een jaar geleden in de greep van een gewelddadige serieovervaller. Wekenlang sloeg hij toe bij een tabakswinkel en tankstations. Hij schoot ook in het wilde weg. Uiteindelijk kon de politie hem pakken, voordat het nog verder uit de hand liep. De rechtbank geeft hem twee jaar celstraf, waarna hij moet worden behandeld in een tbs-kliniek voor jongeren.

De rechtbank vindt dat verdachte Amin al A. (19) gebruik heeft gemaakt van extreem geweld met levensgevaar voor iedereen die in buurt was. Slachtoffers kampen nog steeds met de psychische en traumatische gevolgen, schrijft de rechtbank in het vonnis. Hun veiligheidsgevoel is aangetast, ze zijn bang en hebben slaapproblemen.

Deskundigen hebben vastgesteld dat de man een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis heeft. Hij moet geholpen worden. Om te voorkomen dat hij na zijn celstraf weer de fout in gaat, heeft de rechtbank bepaald dat hij naar een kliniek moet.

Wietroken

Tijdens zijn proces enkele weken geleden werd duidelijk dat Amin al langer aan het afglijden is: winkeldiefstal en inbraken, rondhangen op straat en wietroken met vrienden. Vanaf zijn 12e wordt hij begeleid door de jeugdreclassering. Hij schafte vorig jaar een pistool aan. Amin woont nog bij zijn ouders, die de indruk wekken dat ze hem hebben opgegeven.

Een eerdere woninginbraak achtervolgde hem. Hij had sieraden buitgemaakt en moest een boete betalen. “Ik had een schuld van 4000 euro. Ik kreeg een brief dat de deurwaarder zou komen als ik niet betaalde. Ik dacht niet na.” Dat lijkt de reden voor de overvallen geweest.

Kruitdampen

Op 16 november 2022 was zijn eerste doelwit een tabakswinkel in de Kroeven in Roosendaal. Met bivakmuts op en pistool in de aanslag sleurde hij de eigenares door haar zaak. Hij vluchtte met wat geld.

“Er kwam iemand achter me aan. Toen ik een steeg in rende heb ik op hem geschoten.” Het schot miste doel, doordat de achtervolger op de grond dook. Tegen de politie vertelde hij dat hij de kruitdampen rook. Amin zei dat dat schot per ongeluk was.

Kapper

Vijf dagen later beroofde hij het Shell-tankstation aan de Vijfhuizenberg in Roosendaal. Schietend kwam Amin binnen. Een kogel verbrijzelde een vitrine met frisdrank. ‘Geld’ schreeuwde hij.

De derde overal was opnieuw vijf dagen later. Weer een Shell-tankstation, nu aan de Antwerpseweg in Roosendaal. Weer met schieten, ook per ongeluk zei Amin.

Iedere keer was de buit een paar honderd euro. Amin zei dat hij het geld uitgaf aan de kapper, wiet, eten en drinken. Amin bekende de overvallen en zei dat hij spijt heeft.

De officier van justitie ziet bij Amin een criminele inborst: “Verdachte gaat gewoon door", vertelde ze op de zitting twee weken terug. Ze eiste voor de diefstallen met geweld, de poging tot doodslag, het vuurwapenbezit en vernieling twee jaar cel en plaatsing in een jeugdinrichting, ook wel jeugd-tbs genoemd. En dat is precies wat de rechtbank heeft opgelegd.

