Joffrey's oliebollenkraam ging in vlammen op, maar nu staat hij er alweer

Een week geleden werd de oliebollenkraam van Joffrey Bierens in brand gestoken. Nu staat hij alweer met een nieuwe kraam op het Wagnerplein in Tilburg. “Vorige week zaten we nog compleet in zak en as, maar ja: daar kunnen we de rekeningen niet van betalen.”

Zijn oliebollenkraam brandde vorige week in de nacht van woensdag op donderdag helemaal af. De politie bevestigde het vermoeden van brandstichting.

Joffrey had toch al een zwaar jaar achter de rug. Een jaar geleden werd zijn vader, de 63-jarige Ad Bierens, doodgestoken in Best. Zijn vader had diverse oliebollen- en gebakkramen onder zijn hoede en stond goed bekend in de nationale kermiswereld. De kraam die vorige week uitbrandde, was de laatste die Joffrey samen met zijn vader kocht.

Een week na de brand staat Joffrey er weer. Het was een hele klus om een nieuwe kraam en inventaris te regelen. “Ik ken gelukkig heel veel mensen en het is een klein wonder dat we hier weer staan. We hebben nu weer inkomen en ik kan mijn klanten weer allerlei lekkernijen voorschotelen."

Joffrey staat er zelf niet van te kijken dat hij weer op het plein staat. “Dat moest wel. Ik voel me ook een stuk beter dan vorige week. We konden wel bij de pakken neer blijven zitten, maar daar kunnen we de rekeningen niet van betalen.”