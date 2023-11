Ad Bierens doodgestoken na ruzie met kersverse opa: 10 jaar cel geëist

Ad Bierens (64) werd vorig jaar oktober tijdens een ruzie doodgestoken voor een café in Best. En dat paste helemaal niet bij die avond, want het was juist zo gezellig. Albert K. (56) was net opa geworden en dat moest uitgebreid gevierd worden, onder meer met Ad die goed bekend stond in de kermiswereld. De gezelligheid in de kroeg sloeg om toen Ad hoorde dat zijn stiefzoon eerder die avond was gestoken door de zoon van Albert. Er ontstond een worsteling waarbij Ad in zijn hart werd gestoken, waarna hij overleed. Albert K. moet, als het aan justitie ligt, daarom tien jaar de cel in.

Albert K. wist maandag in de rechtszaal in Den Bosch ook nog wel dat het die avond gezellig was in Ons Café in Best. Zijn zoon was vader geworden en hij had ‘zoveel bier en borrels op als hij kon’. En hij had ook voor het hele gezelschap afgerekend, 360 euro. Het laatste wat hij weet van de avond is dat dat hij buiten twee kopstoten kreeg van Ad Bierens. Maar dat hij Ad gestoken heeft, dat herinnert hij zich niet meer.

K. werd de volgende dag thuis wakker in zijn stoel met in zijn hand een diepe snee en flink wat builen en schrammen op zijn hoofd en lijf. ’s Middags stond de politie op de stoep en sindsdien zit Albert vast.

'Ik steek je kapot!'

Aan de rechters de taak om te ontwarren wat er nu precies is gebeurd op die donderdagavond in oktober. Duidelijk was al eerder dat de 24-jarige zoon van Albert en de 39-jarige stiefzoon van Ad eerder die avond ruzie kregen in het café. De een verweet de ander dat hij geld had gestolen.

Die ruzie liep zo uit de hand dat de zoon van Albert de stiefzoon van Ad in zijn zij stak. In het voorjaar werd de zoon van Albert hiervoor al veroordeeld tot twee jaar cel. En dat terwijl de kersverse vader zijn zwager even daarvoor nog had gevraagd om peetoom te worden.

Toen Ad Bierens werd gebeld door zijn vrouw en hoorde dat zijn stiefzoon was gestoken, werd hij boos. “In zijn flikker gestoken”, is te horen op camerabeelden, die buiten het café zijn gemaakt. Daarna herhaalt hij dat tegen Albert en ontstaat er ruzie. K. laat zich ook niet onbetuigd en roept: “Ik steek je kapot!”

Een kopstoot en nog één

Op camerabeelden in de rechtszaal was te zien dat Albert K. vervolgens Ad Bierens op de grond duwt. Ad Bierens staat op en geeft Albert K. een kopstoot en daarna nog één. Bierens springt op K. en verkoopt hem vijf, zes flinke vuistslagen.

Terwijl de mannen daarna op hun knieën op het fietspad verder worstelen en slaan, proberen twee andere mannen de vechtersbazen uit elkaar halen. Maar, ze zijn zo dronken, dat dat niet lukt. Ze kunnen niet eens op de been blijven en rollen ook over straat.

Dan is op de camerabeelden een intense kreet te horen. Ad staat vervolgens op en strompelt naar de stoep voor cafetaria De Smulhoek, naast Ons Café, en zakt vrijwel direct in elkaar en blijft roerloos liggen op zijn buik. De andere mannen staan ook op en Albert K. stapt direct in een zwarte bestelbus en rijdt naar huis. Ad Bierens overlijdt ter plekke. Geen van de mannen kijkt naar hem om.

'Noodweer'

Albert K. herinnert het zich allemaal niet meer en op de beelden is niet alles even duidelijk te zien. K. kreeg flinke klappen van Bierens en daarom zou hij zich hebben mogen verweren. Noodweer, zoals zijn advocaat bepleitte. K. mocht zich verdedigen. En alleen daarom alleen al zou K. geen straf moeten krijgen, vond zijn advocaat.

Maar er is volgens de advocaat vooral twijfel of K. wel gestoken heeft. Op het mes dat bij K. in beslag is genomen, zitten geen DNA-sporen van Bierens. En dus vroeg de advocaat van K. zich af of Bierens niet door een van de andere omstanders is gestoken. Die haalden immers ook uit naar Bierens.

Volgens justitie is op de beelden te zien dat K. vijf keer uithaalt naar Bierens. Maar die is 12 keer gestoken en heeft nog 5 andere krassen van een mes op zijn lijf. En dus kan het volgens de advocaat niet bewezen worden dat K. Ad Bierens heeft doodgestoken.

Daarmee staan de partijen dus lijnrecht tegenover elkaar. Op 4 december doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.

DIT ZAL JE OOK INTERESSEREN:

Twee jaar cel voor neersteken van stiefzoon van oliebollenbakker

De eigenaren van cafetaria De Smulhoek zagen een man dood op straat liggen.

Joffrey, de andere zoon van Ad Bierens, zette het werk van zijn vader voort.