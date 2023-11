Man die school binnendrong, was zwaar onder invloed van drank en drugs

De man die vorige week dinsdag basisschool De Coppele in zijn woonplaats Oisterwijk binnendrong en medewerkers bedreigde, had de nacht ervoor ‘erg veel drank en drugs gebruikt'. Dit verklaart zijn advocaat, Rachid el Bellaj. Volgens hem was er geen directe aanleiding voor zijn gedrag .

Het Openbaar Ministerie verdenkt zijn 19-jarige cliënt officieel van ‘bedreiging met een al dan niet terroristisch motief’. El Bellaj kan zich hier totaal niet in vinden, zei hij al eerder tegen Omroep Brabant: “Hij is geen terrorist en hij had ook geen terroristische motief.”

Volgens de raadsman gebruikte de Oisterwijker wel vaker drank en drugs, maar was hij nergens onder behandeling. “Die nacht heeft hij erg veel gebruikt. Dat was zoveel dat hij het zich niet kan herinneren wat hij heeft gedaan. Ook was hij zo zwaar onder invloed dat hij de gevolgen van wat hij later die dag deed, niet inzag. Dat werd hem pas enkele dagen later duidelijk, ook omdat hij de eerste dagen na zijn aanhouding geen contact met de buitenwereld mocht hebben. De hele mediastorm is aan hem voorbijgegaan.”

De man ging dinsdagochtend rond acht uur basisschool De Coppele aan de Willem de Zwijgerlaan in Oisterwijk binnen. Dat gebeurde op agressieve wijze. Hij dreigde dat hij gewapend was en zei dat hij explosieven had geplaatst. De school werd ontruimd. Tegen halfeen die middag werd de man aangehouden. Er werden geen explosieven gevonden in de school en de verdachte had geen wapens of explosieven bij zich. Het optreden van de man leidde tot veel aandacht in de media.

Volgens zijn advocaat was er geen directe aanleiding voor zijn cliënt om die nacht zoveel drank en drugs tot zich te nemen. Zijn ouders, bij wie hij woonde, hadden niks in de gaten. “Ook voor hen en de rest van de familie is het heel vreselijk wat er is gebeurd. Ze lijden er echt onder. Oisterwijk is een kleine gemeenschap en daarom was al snel duidelijk om wie het ging”, vertelt El Bellaj.

De advocaat betreurt dat er een verkeerd beeld van zijn cliënt is ontstaan: “Hij is nooit ergens voor veroordeeld. Wel moet hij binnenkort voorkomen wegens diefstal.”

In deze video worden de gebeurtenissen in Oisterwijk op een rij gezet: