Co-Med mag huisartsenpraktijken niet overnemen van de Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blokkeert de overname van twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom door Co-Med. Dat is een organisatie die praktijken opkoopt en daarmee al enkele keren negatief in het nieuws is gekomen.

Toezichthouder NZa is 'er niet van overtuigd' dat Co-Med kan garanderen dat er na 1 januari 2024 voldoende huisartsenzorg beschikbaar is voor de patiënten van beide praktijken. Het gaat om de huisartsenpraktijken Het Kompas en Pabst. De huidige dokters in die praktijken gaan met pensioen. Co-Med heeft volgens de toezichthouder 'onvoldoende concreet gemaakt' hoe de zorg voor de patiënten wordt voortgezet. De NZa wijst erop dat twee eerdere overnameplannen zijn misgegaan. "Co-Med had toen wel maatregelen getroffen voor de voortzetting van de huisartsenzorg, maar in beide gevallen konden ze dat niet waarmaken." Co-Med heeft de aanvraag toen teruggetrokken en de overname werd ongedaan gemaakt. Regent klachten

Maar ook op plekken waar de overname wél doorging, regende het vervolgens klachten over onbereikbare of niet aanwezige huisartsen. Zo konden patiënten hun huisarts in Breda niet bereiken. Een praktijk in Reusel sloot van de ene op de andere dag de deuren, zonder dat patiënten wisten waar ze terecht konden. In Waalwijk ging een praktijk ineens een week dicht omdat er geen huisarts beschikbaar was. De zorgen over Co-Med bereikten ook de landelijke politiek. Meerdere partijen riepen de Tweede Kamer op om overnames door Co-Med in Bergen op Zoom tegen te houden. Ook startten de NZa en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek naar Co-Med. De NZa neemt contact op met de grootste zorgverzekeraar in Bergen op Zoom om te regelen dat huisartsenzorg voor de patiënten van de praktijken overeind blijft. DIT WIL JE OOK WETEN: Hier lees je waarom de overname door Co-Med zo omstreden is Tientallen oud-medewerkers van Co-Med vertellen in dit verhaal dat ze zich zorgen maken over hoe dat bedrijf wordt gerund O mroep Brabant ontdekte dat Co-Med bij een overname vaak het pand niet overneemt maar dat terug huurt van de oude huisarts