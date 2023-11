Meldingen homohaat bij meldpunt straatintimidatie Breda zijn verdubbeld

Het aantal meldingen van homohaat is bij het Bredase meldpunt voor straatintimidatie in een half jaar tijd verdubbeld. Van alle meldingen die binnenkwamen bij Intimideermijniet.nl ging 1 op de 5 over homohaat. Vorig jaar was dat nog 1 op de 10. "Dit hadden we niet verwacht. We merken dat mensen zich steeds onveiliger voelen op straat", zegt projectleider Eline Kouwenberg.

Het zijn twee voorbeelden van de vele meldingen over homohaat en intimidatie die het afgelopen half jaar naar het meldpunt zijn gestuurd. In totaal gaat het om 431 meldingen van intimidatie in Breda. Daarvan valt tien procent onder homohaat. Het afgelopen half jaar had zelfs twintig procent van de nieuwe meldingen te maken met intimidatie richting lhbti+'ers.

"We stonden met z'n drieën te kletsen op het regenboogpad in het centrum van Breda. In een kwartier werden we door drie verschillende voorbijgangers uitgescholden", luidt een melding. "'Vieze homo's' werd er geroepen. Een jongere op een scooter draaide om en filmde ons terwijl hij ons uitschold."

"Ik vind dat echt heel erg", reageert Eline Kouwenberg. Ze is een van de oprichters van het Bredase meldpunt. "Ik maak me zorgen. Om mijn vrienden, om iedereen om me heen, maar ook om mezelf." Eline hoort zelf ook bij de lhbti+-gemeenschap. "Bij mij valt het nog mee, want ik kan me op straat nog voordoen als hetero. Maar mensen die transgender of non-binair zijn, kunnen dat bijvoorbeeld niet makkelijk verbergen. Dat roept sneller reacties op bij mensen."

Volgens Eline is dat ook vaak de reden dat mensen worden geïntimideerd. "We zien dat daders het vaak gemunt hebben op iemand die er anders uitziet en buiten de norm valt."

Het meldpunt Intimideermijniet.nl is twee jaar geleden gestart door de gemeente Breda en BO Diversity. Bij straatintimidatie kun je denken aan dingen als sissen, uitschelden, in de billen knijpen of naar iemands kruis grijpen. Aanleiding was dat bijna driekwart van de vrouwen in Nederland aangaf regelmatig last te ervaren op straat. Omdat er te weinig cijfers over dit onderwerp zijn, is het meldpunt in het leven geroepen.