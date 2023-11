Avondklokrellen: man krijgt werkstraf, maar ontsnapt aan gigaclaim

Een man uit Tilburg heeft van het gerechtshof in Den Bosch een werkstraf van 110 uur gekregen. Er was in deze hoger beroepszaak een werkstraf van 120 uur geëist. Ook zou de man een schadevergoeding van bijna 80.000 euro moeten betalen aan de Nederlandse Spoorwegen. Het hof zag hiervoor geen bewijs. De 22-jarige Tilburger werd bestraft voor zijn aandeel in de avondklokrellen van januari 2021 in Eindhoven.

De ongeregeldheden waren een reactie op de invoering van de avondklok vanwege corona. Behalve in Eindhoven liep het eind januari 2021 ook compleet uit de hand in Den Bosch en Tilburg. 'Plundering en brandstichting'

De Tilburger was al vroeg die zondag met vrienden naar Eindhoven afgereisd voor een demonstratie tegen de avondklok die 's middags zou plaatsvinden. Daarna ging het mis, waarbij de man meedeed aan het plunderen van het Jumbo-filiaal in het Eindhovense station en het in brand steken van een auto van spoorbeheerder ProRail op het Stationsplein. Ook gooide hij met stenen en fietsen en belaagde hij agenten. Dat was althans de lezing van de advocaat-generaal bij het hof. Die eiste onder meer een werkstraf en het betalen van een schadevergoeding van ruim 80.000 euro aan de Nederlandse Spoorwegen. Het hof wees die eis af: het kon niet bewezen worden dat de Tilburger hierbij 'concreet betrokken' is geweest. Wel was duidelijk dat de man, die zelf in beroep was gegaan, met stenen had gegooid. Verder werd hij veroordeeld voor het slaan en schoppen van een man en diens vriendin. De vrouw van dit stel verklaarde dat zij boven op haar vriend was gesprongen om hem tegen meer klappen te beschermen. De man raakte gewond aan zijn hoofd. De Tilburger kreeg ook een voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd. Dit betekent dat hij twee weken de cel in moet als hij zich de komende twee jaar weer misdraagt. Hij zat nog in een proeftijd vanwege een eerdere veroordeling. Laatste inhoudelijke strafzaak

Het ging om de, voor zover bekend, laatste inhoudelijke strafzaak over de avondklokrellen. De Hoge Raad moet zich nog wel in één cassatiezaak uitspreken. De straffen die tientallen betrokkenen eerder kregen opgelegd, varieerden van cel- tot werkstraffen en/of boetes. Ook moesten velen een schadevergoeding betalen. Bij de chaos die ontstond, werden onder meer branden gesticht, gebouwen vernield en diefstallen gepleegd. Het Verbond van Verzekeraars schat de totale schade op 1 miljoen euro. Verschillende mensen, onder wie een aantal agenten, raakten gewond. Zo ging het er 24 januari aan toe in Eindhoven: