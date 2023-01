Laatste rechtszaak avondklokrellen: 4 maanden cel voor man uit Rosmalen

Een man van 26 uit Rosmalen moet vier maanden de cel in, omdat hij betrokken is geweest bij de avondklokrellen van twee jaar geleden in Den Bosch. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dit maandag bepaald.

Het ging om de voorlopig laatste rechtszaak naar aanleiding van de ongeregeldheden in Eindhoven, op 24 januari 2021, en die in Den Bosch, een dag later.

Bij die rellen sneuvelden auto’s en straatmeubilair en winkels werden geplunderd. Agenten, ME’ers en journalisten werden slachtoffer van het geweld. Bij de vernielingen werd in de twee steden naar schatting voor een miljoen euro schade aangericht. De problemen ontstonden uit onvrede over het afkondigen van de avondklok vanwege de corona-epidemie.

De straf die de man uit Rosmalen kreeg, is een tegenvaller voor hem en zijn advocate Selene de Ridder. Ze hadden zelf beroep aangetekend tegen de twee maanden cel die de politierechter eind september 2021 had opgelegd.

Bang voor hogere straf

In bijna alle hofzaken die in het teken stonden van de avondklokrellen, is zwaarder gestraft. De advocaat-generaal kende in deze laatste zaak evenmin genade. Er werd vier maanden plus nog eens twee maanden voorwaardelijk geëist, mocht de man uit Rosmalen weer de fout ingaan. Hij vroeg zich af wat er die avond in de ‘bovenkamer’ van de relschopper was misgegaan. De man nam onder meer deel aan het plunderen van de Jumbo in het station van Den Bosch. Het hof snapte er ook niks van: “U lijkt me een aardige, rustige jongen met een leuke glimlach. En toch deed u mee aan die geweldsuitbarsting?”

Dossier kan worden gesloten

Met de uitspraak tegen de man uit Rosmalen (“ik heb er heel veel spijt van”) kan het dossier van de avondklokrellen in het Bossche Paleis van Justitie worden gesloten. Er zijn ongeveer tachtig mensen veroordeeld wegens brandstichting, vernieling, diefstal, geweld tegen de politie, opruiing of een combinatie hiervan. De zwaarste straf was voor een man die in Eindhoven door het lint ging: vijftien maanden cel en 80.000 euro schadevergoeding.

Er loopt alleen nog een cassatieverzoek, bij de Hoge Raad in Den Haag, naar aanleiding van een celstraf voor een man van 37 uit Gouda. Die heeft zich misdragen in Eindhoven.

