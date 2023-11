Angst én hoop op de weekmarkt: 'Wat gaat dit voor mij betekenen?'

De 'politieke aardverschuiving' door de verkiezingsuitslag zorgt voor gemengde reacties in onze provincie. Zo ook op de weekmarkt op de Westermarkt in Tilburg,. Daar lopen de PVV- en Denk-stemmers door elkaar heen. "Wilders zegt tenminste waar het op staat."

“Ik ben één van die personen die Wilders weg wil hebben”, zegt de 15-jarige Karien. De PVV is de grootste in Tilburg. “Ik heb echt heel veel angst nu. Een kwart is voor Wilders, wat gaat dat voor mij op straat betekenen? En dan is er nu ook de onzekerheid over de koran en ons geloof.”

'Toffe peer'

Toch zijn er ook mensen met een migratieachtergrond die blij zijn met Wilders als grote winnaar. Een van die stemmers is de 86-jarige Dinny. “Wat een overweldigende uitslag. Wilders is zo’n toffe peer”, zegt ze terwijl ze twee duimen omhoog steekt. “Hij zegt tenminste waar het op staat. Ik hoop dat hij het echt gaat volhouden.”

De 54-jarige Omar heeft een Turkse achtergrond en vindt Wilders helemaal geen toffe peer. “Ik ben niet zo blij met deze uitslag. Ik hoop echt dat zijn plannen met de hoofddoeken, moskeeën en moslims niet werkelijkheid worden. Dat kan in Nederland echt niet.”

Zelf heeft hij op Denk gestemd. “Nu maar kijken of hij kan regeren of alleen maar kan roepen. Ik wens hem succes”, sluit Omar af. Overigens is niet elke moslim negatief. De 33-jarige ondernemer Zabi is wel tevreden met de uitslag.

“Eindelijk eens een frisse wind. Voor mij is het belangrijk dat de mensen zich goed voelen, de laatste tijd waren ze vooral somber. Na gisteren is de hoop weer terug, hoop ik.”



Den Bosch

Ook op het station in Den Bosch zijn de verkiezingen een hot item. Daar konden mensen woensdag stemmen en ook daar gingen de meeste stemmen naar de PVV.

Een Bosschenaar die net het station opwandelt is het daar niet mee eens. “Ja, schokkend dit”, vertelt hij aan de verslaggever van Omroep Brabant. Hij noemt de uitslag ‘de ruk naar rechts’. “Dat moet je niet willen lijkt mij.”

Een passerende vrouw is het daar mee eens. “Tja, wat moet je hier nou weer van vinden? Ik vind dit erg onverwacht en ik ben er ook niet tevreden mee. Een rechts kabinet wil je niet als vrouw in Nederland, maar we kunnen er niet meer veel aan veranderen.”

Met dat sentiment is een andere vrouw het dan weer oneens. Ze heeft zelf ook op de PVV gestemd. “Ja, dat is het toch geworden. Geweldig dit. Wilders verdient het ook. Hij heeft zulke goeie punten. Nederland moet weer Nederland worden”, besluit ze met een grote glimlach.

PVV grootste is uniek in Brabant

De monsterzege van de PVV bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer is in meerdere opzichten uniek. De PVV gaat van 17 naar 37 zetels, meer dan een verdubbeling. De partij van Geert Wilders is nu voor het eerst ook de grootste in Brabant.

Op deze kaart zie je alle uitslagen in Brabant: