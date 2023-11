Verkiezingen: 'Deze uitslag zal even moeten landen in Brabant'

07.05

Politiek verslaggever Tessel Linders had wel verwacht dat de PVV in onze provincie goed zou scoren, vertelde ze vanochtend vroeg in een extra tv-uitzending op Omroep Brabant. "Maar dat die zo groot zou worden, had ik niet zien aankomen." Met name Rucphen sprong eruit. "Daar stemde 53,8 procent van de stemgerechtigden op de PVV. Nergens in Nederland werd er zo massaal op die partij gestemd." Volgens Linders zal deze uitslag 'echt even moeten landen in Brabant'.