Deze 3 Brabanders komen net wél in de Tweede Kamer: 'Bijzondere uitslag'

Voor kandidaat-Kamerleden is het altijd spannend of ze echt een zetel in de wacht slepen. Voor deze drie Brabanders was het extra spannend, maar alles wijst erop dat ze het nét hebben gehaald. Maar dan moet hun partij niet alsnog een zetel inleveren. En ook mag er geen lager geplaatste kandidaat van dezelfde partij met voorkeurstemmen worden gekozen.

Arnold Tankus Geschreven door

Mpanzu Bamenga, ooit gemeenteraadslid in Eindhoven, stond op plek negen van de D66-kandidatenlijst, precies het aantal zetels dat D66 heeft behaald. Zelf houdt hij nog een slag om de arm: "Toen ik afgelopen nacht ging slapen, stonden we nog op tien zetels. Nu zijn het er negen." Bamenga kreeg landelijke bekendheid omdat hij een rechtszaak aanspande tegen de Koninklijke Marechaussee, wegens etnisch profileren, en won. Hij was verontwaardigd omdat hij op Eindhoven Airport uit de rij werd gepikt om te controleren. In 2021 werd Bamenga door het College voor de Rechten van de Mens uitgeroepen tot MensenrechtenMens van het jaar. Ondanks dat de negen zetels voor D66 nu vrij zeker lijken, wil hij toch de definitieve uitslag afwachten. "Je ziet dat alles nog erg schommelt. We weten nog niet wat de definitieve uitslag wordt." Hij spreekt van een 'bijzondere uitslag'. “De mensen hebben gesproken en dat is een democratisch goed.” Wat zijn partij met de uitslag gaat doen, kan hij nog niet zeggen. “We moeten kijken hoe we vooruit gaan”, zegt Bamenga.

Michiel van Nispen uit Breda blijft als nummer laatst van de SP net in de Tweede Kamer. Hij stond op de vijfde plek, precies het aantal zetels dat werd behaald. De SP daalt van negen naar vijf zetels. “Ik kan onmogelijk blij zijn met vier zetels verlies”, zegt Van Nispen, die sinds 2014 lid is van de Tweede Kamerfractie van de SP. "Voor mezelf is het fijn dat ik door kan, want ik ben nog lang niet klaar met Nederland socialer maken." Hij noemt de uitslag van de verkiezingen ‘ingewikkeld’. “We zijn er niet in geslaagd om de hoofden en harten van de kiezer te winnen. Er zijn veel kiezers die vinden dat we goed werk hebben geleverd en ook vinden dat de SP de juiste analyse maakt. Toch zien ze niet vaak genoeg dat ze op ons moeten stemmen.” Hij vindt het jammer dat de ‘proteststem’ grotendeels bij de PVV terecht is gekomen. “Ik ben geschrokken van de uitslag, maar het verbaast me niet. Veel mensen zijn boos en ontevreden.”

