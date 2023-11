Gemengde reacties na grote verkiezingswinst PVV: 'Enorme ruk naar rechts'

'Een politieke aardverschuiving', dat is misschien wel de beste samenvatting van de verkiezingsuitslag. En dat zorgt voor gemengde reacties. Zo ook op het station in Den Bosch. Daar konden mensen woensdag stemmen en ook daar gingen de meeste stemmen naar de PVV. "Nederland moet weer Nederland worden."

Een jonge vrouw kijkt tevreden op haar telefoon naar de uitslag voordat ze de bus pakt. “Ik lag al te slapen omdat ik nu een ochtenddienst ga draaien. Ik heb ook gestemd op de PVV, dus ik ben tevreden”, zegt ze.

Een Bosschenaar die net het station opwandelt is het daar niet mee eens. “Ja, schokkend dit”, vertelt hij aan de verslaggever van Omroep Brabant. Hij noemt de uitslag ‘de ruk naar rechts’. “Dat moet je niet willen lijkt mij.”



'Raadsel'

Hoe hier een kabinet moet uitkomen is volgens de man een raadsel. “Ik denk dat dit geen goed beeld is van Nederland. We willen een tolerant land zijn, maar deze verkiezing geeft daar geen goed beeld van.”

Een passerende vrouw is het daar mee eens. “Tja, wat moet je hier nou weer van vinden? Ik vind dit erg onverwacht en ik ben er ook totaal niet tevreden mee. Een rechts kabinet wil je niet als vrouw in Nederland. We kunnen er niet meer veel aan veranderen, vrees ik”

Maar ja, daar is een andere vrouw het dan weer mee oneens. Ze heeft zelf ook op de PVV gestemd. “Ja, dat is het toch geworden. Geweldig dit. Wilders verdient het ook. Hij heeft zulke goeie punten. Nederland moet weer Nederland worden”, besluit ze met een grote glimlach.

Een andere man hoopt vooral dat de partijen elkaar aan beide kanten van het politieke spectrum weten te vinden bij de kabinetsformatie. "Dan komen we tenminste nog een beetje in het midden uit."

PVV grootste is uniek in Brabant

De monsterzege van de PVV bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer is in meerdere opzichten uniek. De PVV gaat van 17 naar 37 zetels, meer dan een verdubbeling. De partij van Geert Wilders is nu voor het eerst ook de grootste in Brabant.

Op deze kaart zie je alle uitslagen in Brabant: