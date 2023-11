Doodzieke Isa (8) haalt haar zwemdiploma A: 'Ze is heel dapper'

Ruim anderhalf jaar geleden kreeg Isa van Orden (8) uit Eindhoven te horen dat ze een zeldzame vorm van kanker heeft. De kans dat ze geneest is ontzettend klein. Ook haar broertje Milano heeft kanker. Donderdag was er een lichtpuntje: ondanks haar ongeneeslijke ziekte mocht ze op voor haar zwemdiploma A.

Grote wens van Isa was om haar A-diploma te halen en daar werd speciaal voor haar een groot feest van gemaakt. Allerlei Disneyfiguren stonden Isa op te wachten voor de deur. Binnen was er een erehaag van alle kinderen die bij Isa in klas zitten op basisschool De Boschuil in Eindhoven. "Ik denk wel dat ze het gaat halen, want ze is heel dapper", zegt een van haar klasgenootjes.

Tranen van geluk, ontroering en verdriet donderdag langs de rand van het Ir. Ottenbad in Eindhoven. Terwijl de achtjarige Isa haar baantjes trok en aan het watertrappelen was, gingen er bij de toeschouwers allerlei tegenstrijdige gedachten door het hoofd. "Ik vind het heel emotioneel, maar ook heel mooi dat het zwembad dit allemaal voor Isa doet", zegt oma Anita de Laat.

"Het is heel dubbel, want ze ziet en vrolijk uit vandaag en ze heeft er heel veel zin in. Toch is het ook heel emotioneel omdat we allemaal weten hoe het verdergaat", zegt zwemjuf Amaya Luengo. "We proberen zo vrolijk mogelijk te blijven, want dat is heel belangrijk voor Isa. Ze staat ondanks alles heel positief in het leven." Langs de kant van het bad wordt Isa aangemoedigd door haar klasgenootjes en er is een spandoek met de tekst: 'Isa gaat voor A, Go Go Isa'.

Ouders Linda en Erik kregen afgelopen zomer te horen dat de tumor in het hoofd van Isa na alle behandelingen toch weer groter wordt. Alsof dat nog niet genoeg is, werd tijdens de herfstvakantie ook bij zoontje Milano (10) kanker vastgesteld. Milano wordt op dit moment behandeld in Utrecht. Hij en zijn moeder konden daarom ook niet bij het afzwemmen zijn. Via de telefoon konden ze live meekijken hoe Isa alle onderdelen van het zwemexamen afwerkte.

Tussen de tientallen belangstellenden zit ook een officiele afgevaardigde die in de gaten houdt of alle onderdelen van het zwemexamen goed uitgevoerd worden. Ze is blij en trots als Isa na het watertrappelen uit het water komt. Ze is geslaagd. Vader Erik kan met moeite zijn tranen onderdrukken als zijn dochter het felbegeerde papiertje in de lucht houdt. "Het is natuurlijk heel dubbel. Ze heeft altijd haar A-diploma gewild en nu heeft ze dat en dan ook nog eens op deze manier. Dat is supermooi. Ik ben supertrots."

Komende dinsdag moet Isa opnieuw naar het ziekenhuis voor een allerlaatste chemokuur. "We willen natuurlijk hoop houden. Afgelopen zomer hadden we al een wonder nodig. Deze keer moet het een heel groot wonder zijn', zegt Erik.

