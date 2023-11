Komt het nog goed met Kalsdonk, de buikpijnwijk van Roosendaal?

Armoede, criminaliteit en slechte gezondheid. Het zijn problemen waar de wijk Kalsdonk in Roosendaal al jaren onder gebukt gaat. De leefbaarheid in de naoorlogse wijk staat onder druk. Omroep Brabant is van maandag 27 november tot en met vrijdag 1 december in Kalsdonk, op zoek naar verhalen uit de buurt.

Met een schietpartij op klaarlichte dag haalde Kalsdonk in het voorjaar alle landelijke voorpagina’s. Voor buurtbewoners was dit een nieuw dieptepunt in de toch al zo lange reeks incidenten in de wijk. “De gemeente heeft ons in de steek gelaten”, zegt een rasechte Kalsdonker tegen Omroep Brabant. Hij verwoordt daarmee de pijn die leeft in de wijk. “Ik kan er wel om huilen."

"Je voelt je niet meer veilig op straat"

Kalsdonk, de een vindt het een authentieke volksbuurt, een doorsnee arbeidersbuurt of een prachtige multiculturele wijk. John woont al bijna 20 jaar in de wijk. “En altijd met plezier. Het is maar net hoe je erin zit. Het is een kwestie van geven en nemen.” Anderen, vooral niet-Kalsdonkers, zien het als een achterstandswijk, probleemwijk, aandachtswijk of buikpijnwijk. Janneke woont in Kalsdonk en werkt in de zorg. “Je voelt je niet meer veilig tegenwoordig. Als ik laat thuiskom, ben ik blij dat ik weer binnen ben.” Ze is vooral bang dat het vuurwerk dit jaar weer uit de hand loopt. “Dan durf ik niet meer over straat.” De Zusters van Mariadal spraken in de jaren dertig van de vorige eeuw in de kloostergangen al over de niet al te beste reputatie van de wijk. Volgens de katholieke orde waren de kinderen uit Kalsdonk niet de braafste, maar zelfs 'enigszins berucht'. En probeer dan nog maar eens van dat imago af te komen.

"Het is hier de laatste tijd echt achteruit gegaan."

De lampenfabriek van Philips zorgde tientallen jaren voor werkgelegenheid. Kalsdonk kreeg de bijnaam Philipswijk. En voetbalclub RBC schopte het zelfs tot de Eredivisie. Met het verdwijnen van beide iconen verloor de wijk ook een belangrijk deel van de onderlinge samenhang. Volgens de bewoners is de inmiddels multiculturele wijk daarna aan zijn lot overgelaten. Een Turks echtpaar dat al 23 jaar in Kalsdonk woont, vindt dat er snel iets moet veranderen: "Het is hier de laatste tijd echt achteruitgegaan." Het Nationaal Programma Roosendaal dat dit najaar is gepresenteerd, moet er nu voor zorgen dat Kalsdonk weer leefbaar wordt. Twintig jaar trekt de gemeente uit voor het verbeteringsplan. Maar volgens de Kalsdonkers kan het sneller, makkelijker en goedkoper: "Gewoon elkaar groeten en oog voor elkaar hebben."