Zo wil Roosendaal de jeugdcriminaliteit stoppen: 'Tij moet keren'

Hard optreden tegen drugsoverlast en jongeren en ouders de helpende hand reiken. De gemeente Roosendaal trekt de komende drie jaar zo’n 3,4 miljoen uit om jeugdcriminaliteit te bestrijden. Donderdag zetten burgemeester Han van Midden en zijn 'strijdpartners' hun handtekeningen onder een document met plannen. “We gaan alle energie geven om het tij in Roosendaal te keren”, zegt Van Midden.

Vorig jaar werden tien op de duizend jongeren in de gemeente Roosendaal verdacht van een misdrijf. Dat blijkt uit de nieuwe Monitor Jeugdcriminaliteit van het CBS. Van Midden: “Als je kijkt naar de cijfers van de afgelopen twintig jaar heeft Roosendaal zich niet op de gewenste manier ontwikkeld." Hij noemt de vuurwerkrellen als een van de voorbeelden waardoor de stad de laatste jaren negatief in het nieuws kwam.

"We willen meer kansen op werk voor jongeren."

Het geld wil de gemeente in de eerste plaats investeren in het onderwijs. “Dat is een veilige plek waar mensen die weinig vertrouwen hebben in de overheid, nog wel te bereiken zijn. Er is meer capaciteit nodig om die vragen te kunnen beantwoorden”, legt burgemeester Han van Midden uit. Er gaat ook veel geld naar preventie. Van Midden: “We willen jongeren volgen en zorgen dat ze meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen.” Het aantal jeugdboa’s wordt uitgebreid, er komt meer begeleiding voor de jeugd en voorlichting over de gevolgen van criminaliteit. We bieden ook begeleiding op maat voor jongeren die uit het criminele circuit willen stappen.

"Verloederde woningen worden aangepakt."

Van Midden wil niet alleen bekend staan als iemand die hard optreedt: “Een harde aanpak is nodig om de geest terug in de fles te krijgen, maar je moet ook investeren in wat jongeren belangrijk vinden. Je moet ze toekomstperspectief bieden.” Vooral in de naoorlogse wijken in Roosendaal staan leefbaarheid en veiligheid onder druk. Hoge werkloosheid, armoede, gezondheidsproblemen, woonproblematiek en onderwijsachterstanden. In een twintigjarenplan wil de gemeente de wijken leefbaarder maken. “We pakken verloederde woningen aan om de uitstraling van de wijken te verbeteren”, zegt de burgemeester.

"Roosendaal moet weer een fijne gemeente worden."

In juli 2022 is Roosendaal toegevoegd aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De stad is daarmee een van de twintig stedelijke focusgebieden in Nederland waar de veiligheid en leefbaarheid onder druk staan. Van Midden vindt het 'een twijfelachtige eer' om aan het programma mee te mogen doen. "Maar het gevoel van veiligheid moet terug." Voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden, is de eerste concrete stap. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben meerdere organisaties de handen ineengeslagen. De politie, het Openbaar Ministerie, huisartsen, de GGD en jeugdreclassering zetten hun schouders eronder. Ook ouders, jongeren en ondernemers zijn bij het project betrokken. Het plan dat donderdag samen met verschillende partners is ondertekend, wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Van Midden: "We willen heel graag dat Roosendaal weer een prettige gemeente wordt voor de inwoners."