Vijf zieke pups weggehaald bij hondenfokker in Heeze-Leende

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft vorige week vijf pups meegenomen bij een hondenfokker in de gemeente Heeze-Leende. De hondjes hadden diarree en bolle buikjes door een ernstige worminfectie. Het is niet de eerste keer dat de handelaar de fout ingaat, meldt de LID.

Het gaat om vijf jonge honden, een kruising tussen een herdershond en een hazewindhond. De handelaar is al eerder de fout in gegaan omdat de verzorging van zijn dieren te wensen overlaat. De fokker heeft al eerder verscheidene boetes gekregen omdat hij geen verplicht bewijs van vakbekwaamheid of gezondheidsprotocol heeft.

De fokker heeft nu nog zes volwassen honden en twee pups, die wel gezond zijn. De komende tijd krijgt de man regelmatig bezoek van de LID om de dieren opnieuw te inspecteren en het verplichte papierwerk te controleren.

De kosten voor transport, onderdak en (medische) verzorging van de in bewaring genomen pups worden door de rijksdienst RVO verhaald op de fokker. Wanneer de dieren gezond zijn, krijgen ze een nieuw baasje.

