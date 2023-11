Ex van sterrenkok mag geen negatieve berichten meer op Facebook zetten

De ex-partner van sterrenkok Soenil Bahadoer uit Nuenen mag geen negatieve berichten over hem meer op Facebook zetten. Ook moeten al geplaatste verhalen en een video op YouTube worden verwijderd. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald.

De vrouw beschuldigt de chefkok van corruptie, hypotheekfraude, misbruik van macht, mishandeling, afpersing, seksueel ongepast gedrag, vernederen en kleineren. Bahadoer (56) is bang dat hierdoor het voortbestaan van zijn tweesterrenrestaurant De Lindehof in gevaar wordt gebracht. Daarom stapte hij naar de rechter.

Liefdesrelatie

Het stel had een liefdesrelatie en ze waren samen eigenaar van De Lindehof. Bahadoer bezit 75 procent van de aandelen, de vrouw de rest. In 2016 gingen de twee uit elkaar. Het lukte hen niet om hun gezamenlijke bezittingen te verdelen.

Tijdens die jarenlange strijd heeft de vrouw berichten op de social media verspreid die schadelijk zijn voor hem en zijn zaak. De chefkok meent dat ze met opzet zijn eer en goede naam en die van het restaurant probeert te beschadigen door ongefundeerde en schadelijke verwijten te uiten. Ook stuurde zij e-mails naar diverse instanties en mensen. De rechter vindt dat de berichten voor een deel ongefundeerd en schadelijk zijn voor de ondernemer.

Contactverbod

Bahadoer had ook geëist dat de vrouw haar aandelen in hun bedrijf per direct zou overdragen. Dit vindt de rechter te ver gaan, omdat de zaak kan blijven doorgaan. De vrouw was eerder niet ingegaan op een voorstel van de sterrenkok, die haar ruim twee ton wilde betalen als ze haar aandelen zou overdragen.

De rechter bepaalde nog wel dat de adviseur van de vrouw geen contact meer mag zoeken met Bahadoer. De rechter vindt dat hij te ver is gegaan met zijn adviezen aan zijn cliënt. De vrouw krijgt geen contactverbod, ook al had de chefkok dat wel geëist.

DIT WIL JE VAST OOK LEZEN:

Sterrenrestaurants hebben het zwaar: 'Elk dubbeltje omdraaien'