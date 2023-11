Nieuw boek over Land van Ooit: fataal riddergevecht en illegaal roze

Kinderen waren er de baas en Kloontje at er ijsjes bij een roze kasteel. Het Land van Ooit kent veel herinneringen, maar het pretpark is alweer zestien jaar gesloten. Historicus Bert Meijs woont om de hoek van het voormalige park. Hij dook in de geschiedenis van het landgoed en schreef er een boek over.

Danique Pals Geschreven door

Voor Bert Meijs was het niet alleen een zoektocht naar de historie van het kasteel, maar ook naar zijn eigen familie. “Mijn oma is geboren op het landgoed. Haar vader was huisbewaarder van kasteel d’Oultremont. Het landgoed was van een graaf die vaak in Brussel verbleef.” Als de graaf in België was, moest de overgrootvader van Meijs ook op de jachthond van de graaf passen. “Die jachthond heette Madame, zodat er tenminste nog één madame in zijn leven naar hem luisterde. De graaf was namelijk geen makkelijke man. Mijn overgrootopa kreeg een aantal gulden per jaar om op de hond te passen. Toen de hond een paar dagen voor het nieuwe jaar overleed, werden er een paar gulden van het loon afgehaald.” Door de aanleg van de A59 was het voor de graaf niet meer interessant om te jagen in de omgeving. Het onderhoud van het landgoed werd ook steeds duurder en daarom besloot hij het te verkopen. “Er hebben daarna twee andere mensen gewoond, maar zij hebben het ook weer verkocht.”

“Ondanks dat het verboden was, heeft hij het kasteel roze geverfd.”

In 1989 werd het landgoed omgetoverd tot het pretpark Land van Ooit. “Marc Taminiau was directeur bij de Efteling, maar daar werd hij aan de kant gezet. Hij bedacht zelf een concept en richtte het Land van Ooit op.” Het pretpark werd vooral bekend vanwege het roze kasteel. “Dat is een monumentaal pand. Ondanks dat het verboden was, heeft hij het kasteel roze geverfd.” Taminiau bleek wel vaker de regels aan zijn laars te lappen. “Nadat het Land van Ooit sloot, is hij nog eens veroordeeld omdat hij behoorlijk wat fraude had gepleegd.” In het boek schrijft Meijs ook over een dodelijk ongeluk. “Er werden riddertoernooien gehouden in het pretpark. Daar werden Poolse acteurs voor ingehuurd. Eén keer is zo’n riddergevecht misgegaan. Een acteur werd geraakt en overleed in het ziekenhuis.” Het pretpark bleef daarentegen succesvol, onder andere vanwege Kloontje het Reuzenkind dat een eigen televisieshow kreeg op SBS6.

"De jeugd van tegenwoordig houdt meer van achtbanen."