112-nieuws: auto's botsen op elkaar • geen treinen richting Weert

05.30

Een wijkagent moest gisteravond en vannacht in actie komen voor twee meldingen van geluidsoverlast. Rond half elf was het raak in Sint-Oedenrode. Daar was iemand in huis aan het klussen aan auto-onderdelen. En dat ging niet zonder lawaai. "Niet zo handig", geeft de wijkagent aan. De wijkagent heeft de bewoner de de wacht aangezegd, zo laat hij weten.

Enkele uren later kwam er een melding binnen van geluidoverlast in Veghel. Daar had een stel ruzie, zo bleek toen de wijkagent op het betreffende adres aankwam. De agent noemt het een lastige situatie die hij niet zomaar kan oplossen. De twee zijn eigenlijk uit elkaar, maar wonen nog samen. "Woningnood et cetera", schrijft hij. Hij heeft het verhaal van beiden aangehoord. "Uitdaging blijft: hoe laten we elkaar met rust!", concludeert de wijkagent.