112-nieuws: man valt van dak • autobrand op industrieterrein

20.55

In Vught is er maandag in Zonnebos een man van een vijf meter hoog dak af gevallen. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden door een bedrijf. Er zijn meerdere hulpdiensten ter plaatse gekomen en een traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de arbeidsinspectie is op de hoogte. Hoe het nu met hem is, is niet bekend. "Maar het slachtoffer had veel pijn", laat wijkagent Marcel de Rouw weten.