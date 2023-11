Grootste drugsdumping ooit: opruimen gaat nog jaren duren

De schoonmaakoperatie van een deel van natuurgebied de Brabantse Wal waar in maart 2021 een enorme drugsput werd gevonden, kan nog wel twee jaar duren. Afgelopen week ging de sanering van het gebied bij Halsteren na tweeënhalf jaar van start. In het programma Spraakmakers op Radio 1 legde boswachter Erik de Jonge maandagochtend uit dat de operatie eigenlijk steeds groter en groter is geworden.

Na elk bodemonderzoek bleek het vervuilde gebied rond de put volgens hem weer groter te zijn. "Steeds meer bomen moeten worden gekapt en een enorm gebied rond de drugsput moet tot acht meter diep worden afgegraven", legt De Jonge uit. Een klus waar anderhalve week geleden mee is begonnen. Hij noemt de schade aan de natuur 'kolossaal'. Het bos dat nu is gekapt, heeft er volgens hem honderd jaar over gedaan om te groeien en nu duurt het weer honderd jaar voor er weer een fatsoenlijk bos staat.

De reden dat het schoonmaken van het gebied zo'n lange tijd gaat duren, heeft volgens de boswachter alles te maken met het saneren van het grondwater, want ook daar is het afval in terechtgekomen.

Grijze drab met witte schuimkraag

De Jonge vond de drugsput, de grootste drugsdumping ooit in Nederland, destijds zelf. Dit was kort nadat de politie in de buurt een drugslab had gevonden. De grijze drab met de witte schuimkraag die hij aantrof toen hij samen met een agent het luik van de enorme put openmaakte, herkende hij meteen als drugsafval. Niet in de laatste plaats door de chemische damp die uit de put kwam.

Na lang gesteggel over wie er voor de enorme kosten van de schoonmaakoperatie moest opdraaien, is De Jonge nu blij dat er eindelijk begonnen is met het saneren van de bodem. Het afval verspreidt zich volgens hem namelijk nog steeds. Uiteindelijk heeft de provincie de klus voor haar rekening genomen. Al wil de provincie uiteindelijk dat de veroorzaker van de vervuiling zelf aansprakelijk wordt gesteld voor het opruimen ervan.

Dat is nog niet zo makkelijk, volgens Freek Pecht, drugscoördinator van de politie Zeeland-West-Brabant, die maandag ook aanschoof in Spraakmakers. Vooruitlopen op de rechtszaak in april wil hij in dit geval nog niet. Maar in zijn algemeenheid geeft hij wel aan dat het vaak heel moeilijk is om verdachten van een drugslab ook direct te linken aan het dumpen en lozen van afval. "Omdat het heel lastig is te bewijzen wie op welk moment drugsafval de grond in heeft laten lopen", legt hij uit.

