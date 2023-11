Dit is de duurste villa die op dit moment te koop staat in Brabant

Wie een grote portemonnee heeft en wil pochen met het duurste huis van Brabant, kan in Oisterwijk terecht. Daar vind je sinds kort 'een meesterwerk' in de verkoop. Middenin het groen met een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Het prijskaartje is fors: de liefhebber wordt gevraagd om de lieve som van 7,75 miljoen euro neer te tellen.

Zo'n exclusieve villa maakt nieuwsgierig. Het huis aan de Oranjestraat staat sinds een week op Funda en is op de verkoopsite al ruim 22.000 keer bekeken. Makelaar Leslie de Ruiter van Hulstkamp Christie's Makelaars kijkt daar niet van op. "In z'n algemeenheid worden zulke dure huizen bovengemiddeld vaak gekeken." Hij omschrijft het als een 'notarishuis, Limburgse hoeve en Saint-Tropez in één'. Op een perceel van ruim 5600 vierkante meter is dit riante optrekje van vier woonlagen eind 2018 opgeleverd. Een warmtepomp en 52 zonnepanelen maken het tot een duurzaam onderkomen met energielabel A+. En met alle technische slimmigheden in huis, gaat de verlichting in de vijf slaapkamers, zes badkamers en negen toiletten vast vanzelf uit. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Foto: Hulstkamp Christie's Makelaars

Het huis heeft een mancave, bioscoop en verwarmd buitenzwembad. In de garage onder het huis is plek voor vijf auto's en er is ook een inpandig gastenverblijf voor een au-pair. "Top-objecten als deze komen slechts zelden op de markt", meent de makelaar. Echt binnen gluren kun je online overigens niet, als nieuwsgierige buitenstaander moet je het doen met zes schamele foto's. De Ruiter: "Deze eigenaar is erg gesteld op zijn privacy, dat is ook de reden dat we maar enkele foto's tonen. Wie echt interesse heeft, zal over zichzelf ook wat achtergrondinformatie moeten geven voordat er bezichtigd kan worden." Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Foto: Hulstkamp Christie's Makelaars

Voor wie misgrijpt: Brabant telt nog een aantal pareltjes van boven de zeven miljoen euro. Én 50.000 euro goedkoper dan het huis in Oisterwijk. Zo vind je in Uden een villa van bijna 1500 vierkante meter voor 7.500.000 euro. Daar kun je wél even binnen kijken en zien hoe zo'n bioscoop in je eigen huis eruitziet.