Varkensboer die voor miljoenen is uitgekocht, wil op andere plek uitbreiden

Het varkensbedrijf van Sander en Niels de Rooij uit Heukelom werd september vorig jaar trots gepresenteerd als het eerste bedrijf in Brabant dat werd uitgekocht om stikstofuitstoot te verminderen. De gemeente Oisterwijk en de provincie betaalden de broers 2,5 miljoen euro, maar dan kregen ze wel een beroepsverbod. Nu blijkt dat ze in Oosteind bij Oosterhout een ander bedrijf willen uitbreiden. En waarschijnlijk mag dat nog ook.

Jarenlang zaten de inwoners van Oisterwijk in de stank van varkenshouders Sander en Niels de Rooij. Een verlossing was het dan ook, toen het bedrijf eind vorig jaar eindelijk werd uitgekocht. 2,5 miljoen betaalden de provincie en de gemeente aan de broers. Sinds eind augustus zijn de dieren ook echt weg.

Begin oktober kwam er bij de gemeente Oosterhout een verzoek binnen voor de uitbreiding van een ander bedrijf van De Rooij. Aan de Hoge Dijk 44 in Oosteind moet een tweede stal komen.

Beroepsverbod

Aan de uitkoop in Heukelom is een beroepsverbod verbonden. Sander de Rooij was op papier de eigenaar van het bedrijf en dus geldt dat verbod alleen voor hem. Het bedrijf in Oosteind staat ook op zijn naam. Maar omdat dat bedrijf al bestond vóór de uitkoopregeling in Heukelom, geldt het beroepsverbod daar niet voor.

De bestaande stal in Oosterhout is tamelijk omstreden. Daar heeft Sander de Rooij al sinds 2016 een natuurvergunning van de provincie voor het houden van 3320 varkens. Toen kon dat nog gewoon. In Oosterhout werd nauwlettend gekeken naar de komst van die dieren. Er waren grote zorgen over stankoverlast. De gemeente kon de aanvraag voor de stal niet weigeren omdat die aan alle regels voldeed.

De Rooij gebruikte zijn vergunning niet helemaal. Hij vroeg een milieuvergunning aan voor één stal en zette daar 1620 varkens in. In de nieuw te bouwen stal wil hij nog eens 1700 varkens houden. Een verdubbeling van het aantal dieren dus, maar het mág volgens de vergunning.

Stikstof

Volgens de provincie was de uitkoopregeling in Heukelom alleen gericht op het terugdringen van stikstof op kwetsbare natuur. In dit geval gaat het om de Kampina en de Oisterwijkse Vennen. De gemeente Oisterwijk betaalde 1,6 miljoen. De provincie droeg 900.000 euro bij. "Er is niet gesproken over andere ondernemingen van de familie", zegt een woordvoerder.

Dat een ondernemer met 2,5 miljoen gemeenschapsgeld in zijn zak 'gewoon' kan uitbreiden in een andere gemeente schuurt, geeft de gemeente Oosterhout toe. "In Oosterhout willen we juist af van intensieve veehouderij. Uitbreiden is in de gemeente bijna niet mogelijk", laat een woordvoerder weten. "Dit is nog geen uitgemaakte zaak. De wethouder kijkt wat kan en moet."

Latente ruimte

De provincie werkt aan een intrekkingsbeleid voor 'latente ruimte'. Dat is het verschil tussen het aantal dieren dat je op papier mag hebben en het aantal dat je feitelijk hebt. Tot 1990 verviel na drie jaar wettelijk het aantal dieren dat je mocht hebben, maar niet had. Tegenwoordig niet meer.

Volgens de regels kan een gemeente nog wel die ongebruikte ruimte intrekken als de vergunning voor de bouw van de stal is afgegeven, maar er na drie jaar nog niks mee is gebeurd. "En dat is hier niet het geval", zegt de woordvoerder. "Hij vraagt nu pas de milieuvergunning aan voor de bouw van de tweede stal."

Dus zolang dat intrekkingsbeleid van de provincie er nog niet is, kunnen veehouders alsnog meer dieren gaan houden. Precies wat de provincie niet wil. En daarmee heeft de gemeente Oosterhout een probleem. Want hoewel het gemeentebestuur geen nieuwe stal met extra dieren wil, mag het juridisch wel. "We moeten de aanvraag volgens de regels behandelen, dus dat zullen we ook doen."

