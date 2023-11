Roy Donders haalt website offline na ophef over plaatsen van fillers

De website van de kliniek van Roy Donders is woensdag offline gehaald. Vorige week schreef Omroep Brabant dat de Tilburgse realityster in zijn kliniek fillers en andere injecties plaatst. Wettelijk mag dat niet omdat Donders geen arts is.

Het gaat om Kliniek Donders, een cosmetische kliniek die sinds 2021 gevestigd is in het huis van Donders in Tilburg.

Cosmetisch arts

In het begin werkte de kliniek nog samen met cosmetisch arts Pascal Gyselinck. Die liet eerder aan Omroep Brabant weten dat hij niet meer verbonden is aan Kliniek Donders.

Het blijkt dat Donders de ingrepen inmiddels zelf doet. Twee redacteuren van Omroep Brabant meldden zich als 'klant' bij de kliniek van Donders. "Ik spuit eerst een kwart in de onderkant en een kwart in de bovenkant", zei hij toen tegen hen. Hun verhaal is te horen in de YouTube-serie 'Hoe..?' van Omroep Brabant.

'Veranderen van behandelingen'

In een reactie liet Donders vrijdag weten dat hij niet op de hoogte was van de wetten en regels. Hij was in de veronderstelling dat hij zelf injecties mocht zetten: "Anders zou ik het niet doen." Hij gaf aan direct actie te ondernemen.

Inmiddels is de website van Kliniek Donders offline. "Wegens het veranderen van onze behandelingen is onze site tijdelijk offline", zo staat er te lezen. Donders wil verder geen toelichting geven. Later deze week komt hij met een verklaring.

Dit is de aflevering van 'Hoe..?'