112-nieuws: wasdroger in brand • fietsaccu's in water gelegd

19.00

In een historische woning aan de Oosterhoutseweg in Breda is gisteravond rond half zeven brand uitgebroken. Alle bewoners bleven ongedeerd. De brandweer kwam met meerdere blusvoertuigen op de melding af.

Even was er sprake van een uitslaande brand op de tweede verdieping, maar de brandweer was de vlammen snel meester. Binnen een half uur is begonnen met het ventileren van het pand. De bewoners kunnen in de loop van de avond terug naar hun woning. De straat is vanaf de Tilburgseweg tot aan het treinspoor tijdelijk gesloten voor het bluswerk.