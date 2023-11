Grootste drugsafvaldumping ooit in Nederland: zo werd dit bos een bouwput

Het was de grootste drugsafvaldumping in Nederland ooit: de drugsput in natuurgebied de Brabantse Wal bij Halsteren. Direct na de ontdekking begin 2021 was duidelijk hoe immens de schade is. Liters giftige chemicaliën lekten de grond in, met een compleet verwoest bos tot gevolg. En toch zijn nu, zo'n 2,5 jaar later, de opruimwerkzaamheden pas begonnen. In de nieuwe aflevering van 'Misdaad Uitgelegd' zie je hoe dat kan en wie er uiteindelijk opdraait voor de gigantische kosten.

In 'Misdaad Uitgelegd' zie je ook indrukwekkende beelden van hoe de vervuiling wordt opgeruimd: