Enorme drugsafvalput lijkt nu op een bouwput van een wolkenkrabber

De schoonmaak van de enorme drugsafvalput bij Halsteren is officieel begonnen. De provincie gaf donderdag het startsein en liet voor het eerste media toe om een kijkje te nemen. Een groot deel van de heuvel wordt nu afgegraven, tot onder het gif. Het is de grootste en duurste drugsafvaldumping ooit in ons land, maar zeker niet de enige. "Dit doet oprecht veel pijn."

"Niet normaal dit. Het is krankzinnig, hè?" Boswachter Erik de Jonge is hier al zo vaak geweest, maar is bij ieder bezoek onder de indruk van de ongekende omvang van de vervuiling. Hij ontdekte in maart 2021 de put die verborgen was onder een berg takken en bladeren. "Ik dacht eerst: er ligt hier iemand begraven."

Cocaïnewasserij

Drugscriminelen loosden gevaarlijke stoffen uit een cocaïnewasserij in een put van twee bij drie meter: tolueen, benzeen, aceton en olie. Alle gif zakte langzaam weg in de heuvel. Bomen zogen het op en werden langzaam ziek. Door nu af te graven, wordt voorkomen dat het gif zich nog verder kan verspreiden.

De drugsafvalput veranderde de voorbije dagen in een krater van grote omvang. "Het lijkt op een bouwput van een wolkenkrabber", zegt provinciebestuurder Hagar Roijakkers. Ze is er donderdag voor het eerst en is merkbaar onder de indruk: "Ongelofelijk!" De provincie steunt gedupeerden van de drugsafvalput, in dit geval Brabants Landschap. De kosten gaan in de miljoenen lopen.

Dood

Metershoge bergen zand liggen op de weides tussen Landgoed Vrederust en snelweg A4. De vervuilde heuvel is een soort bouwterrein geworden. Minstens vierhonderd bomen zijn gekapt om plaats te maken voor graafmachines. De vrees is dat het daar niet bij blijft. De put wordt steeds groter en dieper. Er staan hekken en er is een nieuwe weg gemaakt met een verkeerslicht. Bomen langs de route zijn beschermd met planken, tegen de vele trucks met zand die voorbij rijden.

Nog maar kort geleden lag hier een heuvel vol leven: herten, vogels, bijen en bomen op stuifzand dat is komen aanwaaien in de ijstijden, de voorbije 100.000 jaar. In korte tijd gesloopt door mensen. "Alles wat in aanraking komt met de chemicaliën gaat dood", zegt boswachter Erik de Jonge. "Dit doet oprecht veel pijn."

Vrachtwagens

Zeker 4250 kubieke meter grond is vervuild, waarvan meer dan een derde ernstig. Er zullen zeker 75 vrachtwagens nodig zijn om de ergst vervuilde grond af te voeren. Om er goed bij te kunnen, wordt er rondom veel meer grond afgegraven, bijna het dubbele van de vervuilde grond. Daaronder volgt dan nog het grondwater. Daarvan is naar schatting zeven miljoen liter verontreinigd.

De drugsafvaldumping in Halsteren is uitzonderlijk groot. Maar er zijn minstens vier andere plekken in Brabant:

In Neerkant werd een vijver met chemisch afval gevonden.

Op het terrein van een bedrijf in Boxtel werd drugsafval geloosd.

Ook op een perceel in Rijsbergen werd drugsafval gedumpt.

Kenners vrezen dat dit het topje van de ijsberg is. Het aantal zichtbare dumpingen van tonnetjes en jerrycans in de natuur daalt al jaren terwijl er nog steeds veel drugs worden gemaakt. Bij de politie gaan ze er van uit dat twee derde onzichtbaar wordt geloosd in sloten, op de riolering en in verborgen drugsputten.

Vijf jaar

De schoonmaak in Halsteren gaat nog jaren duren. Daarom is nog niet te zeggen hoe duur dit wordt, zegt de provincie. Boswachter Erik de Jonge is blij met de steun uit de overheid. Hij hoopt dat het gebied over vijf jaar weer leefbaar is. "De bomen hier waren zo'n zestig jaar oud. Maar ik ga niet voor mijn pensioen meemaken dat hier weer een bos groeit."

