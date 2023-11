Schoonmaak na enorme drugsafvaldumping gaat na 4 jaar eindelijk beginnen

Na bijna vier jaar begint de provincie donderdag met de schoonmaak van het met drugsafval vervuilde stuk grond aan de Pater Taksweg in Rijsbergen. Het gaat om een van de grootste drugsafvaldumpingen van Brabant.

De schoonmaakwerkzaamheden lieten lange tijd op zich wachten, omdat de gemeente Zundert met de grondeigenaar in een juridische strijd was verwikkeld.

Grondeigenaar

Na de ontdekking van de verontreiniging in 2020 werd perceeleigenaar Toon Francken verantwoordelijk gehouden voor de dumping en de opruimkosten. Francken begon een procedure tegen de gemeente.

Uiteindelijk stelde de Raad van State in juni dit jaar de nabestaanden van de inmiddels overleden grondeigenaar in het gelijk. Volgens de Raad van State heeft de gemeente Zundert ‘niet aannemelijk’ gemaakt dat de lozing van verontreinigende stoffen te wijten was aan de hoogbejaarde Rijsbergenaar.



Chemicaliën en zoete geuren

Uit onderzoek is gebleken dat aan de Pater Taksweg in totaal 1740 kuub grond en 7500 kuub grondwater met chemicaliën zijn vervuild. De komende twee maanden laat de provincie de sterkst vervuilde grond tot drie meter diep afgraven. Tientallen vrachtwagens rijden af en aan om de vieze grond af te voeren en schone grond aan te voeren.

De provincie heeft de omwonenden geïnformeerd dat bij de graafwerkzaamheden ‘zoetige geuren' kunnen vrijkomen. “Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat dit risico’s oplevert voor de gezondheid en voedselveiligheid. Tijdens de werkzaamheden wordt dit in de gaten gehouden”, aldus de provincie.

Schoonmaakkosten

In de eerste helft van volgend jaar wordt gekeken welk effect de bodemsanering op het grondwater heeft en hoe het grondwater verder gezuiverd kan worden. Het kan nog jaren duren voordat de kwaliteit van het water weer aanvaardbaar is.

De schoonmaakkosten worden geschat op 500.000 tot een miljoen euro. Er wordt nog altijd gekeken op wie deze kosten kunnen worden verhaald.

LEES OOK:

Grondeigenaar vrijuit bij drugslozing: overheden reageren teleurgesteld

Toon (91) is overleden, maar het bekvechten over drugsdumping gaat door