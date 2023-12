Man (22) komt net uit de gevangenis en sloopt meteen een scooter

Een 22-jarige man die zijn gevangenisstraf in PI Vught erop had zitten en donderdag werd vrijgelaten, heeft maar kort van zijn vrijheid kunnen genieten. De man was zo kwaad dat hij het eerste wat hij tegenkwam helemaal sloopte. Hij schopte de scooter van een bezoeker van het naastgelegen Nationaal Monument Kamp Vught kort en klein. Daarna werd hij meteen weer opgepakt door de politie.

Dit melden getuigen bij Omroep Brabant. Ook de receptie van de herdenkingsplaats met oorlogsmuseum bevestigt het voorval.

De politie zegt dat er een melding is gemaakt van de vernieling van een scooter op Lunettenlaan in Vught. Een 22-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats is de verdachte van de vernieling.

De politie vond hem in een bushokje in de buurt van de plek waar de scooter was vernield. De man is aangehouden en voor verder onderzoek en verhoor overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. Of het om een ex-gedetineerde gaat wil de politie wegens privacyredenen niet zeggen.

Waarom de vrijgelaten gevangene zo kwaad was, is niet bekend.