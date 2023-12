112-nieuws: botsing met meerdere gewonden • A67 weer open na ongeval

10.50

Een man is vanochtend met zijn auto hard tegen een boom aan gereden op de Venbergseweg in Valkenswaard. Hij is flink geschrokken, maar kon zelf uit de auto stappen. Ook had hij zijn hond bij zich, waar de politie zich over heeft ontfermd. Omdat de bestuurder op leeftijd was, is hij voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is verder niet bekend.