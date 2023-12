Treinverkeer Boxtel hervat, schade aan spoor blijkt toch mee te vallen

Treinen op het traject Boxtel - Tilburg rijden vrijdagochtend weer. ProRail meldt dat de schade na een uitgebreide inspectie meeviel en dat het spoor rond acht uur weer is vrijgegeven. De verwachting is dat vanaf half negen treinen weer rijden volgens de dienstregeling.

Vanwege een botsing tussen een trein en een paardentrailer op een spoorwegovergang bij Boxtel lag het treinverkeer tussen Boxtel en Tilburg eruit tot vrijdagochtend acht uur. ProRail sprak de verwachting uit dat er ook daarna nog dagen hinder zou zijn. Maar dat blijkt nu mee te vallen.

"Vannacht is een uitgebreide inspectie gedaan, daaruit bleek dat de schade meeviel. De schade aan de dwarsliggers is zo klein, dat het geen veiligheidsrisico heeft. Het spoor mag daarom weer bereden worden", meldt een woordvoerder van ProRail.

Herstel in de nachten

De spoorwegovergang is vannacht hersteld. De schade aan de dwarsliggers hoeft niet op korte termijn gerepareerd te worden en zal in de nachten gebeuren als er geen treinen rijden.

Het spoor liep schade op nadat een losgeschoten paardentrailer donderdag door een trein werd geraakt in Boxtel. De bestuurder van de auto raakte zwaargewond. Een van de twee paarden in de trailer overleed.

Bekijk hier de beelden na het ongeval, hulpdiensten kwamen in actie terwijl reizigers in de trein wachtten.