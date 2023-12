Nelleke (76) kan niet zonder zuurstofapparaat en haar mantelzorger August

Nelleke (76) en Fons (81) leiden een teruggetrokken bestaan, maar ze zijn mede dankzij hun mantelzorger niet alleen. Ze wonen in de wijk Kalsdonk in Roosendaal en hebben allebei een kwetsbare gezondheid. Nelleke is door haar longziekte aan bed gebonden en Fons komt ook niet veel buiten. August (64) trok zich het lot van zijn broze buren aan. Als hun mantelzorger laat hij geen dag verstek gaan.

In de woonkamer brengt Fons urenlang door achter zijn computerscherm terwijl Nelleke er vanaf haar bed televisie kijkt. De zuurstofpomp waarvan ze afhankelijk is, maakt een zacht zoemend geluid. Labrador Cindy slaapt. En zo gaat er dag na dag voorbij.

Nelleke en Fons wonen ruim dertig jaar in Kalsdonk. Ze ontmoetten elkaar op latere leeftijd. Het stel is niet getrouwd. Nelleke heeft weinig contact met de buitenwereld. Fons staat er niet helemaal alleen voor, hij heeft goed contact met zijn zoon. Bovendien trekt hij er ondanks zijn zwakke gezondheid nog opuit in zijn scootmobiel.

Buurman August verhuisde in 1992 van zijn geboorteland Suriname naar Roosendaal. “Een goede vriend vroeg mij op een gegeven moment of ik bij hem wilde komen wonen, zodat hij niet eenzaam was. Uiteindelijk belandde ik op die manier in Kalsdonk naast Fons en Nelleke. Ik deed al weleens klusjes voor ze. Sinds mijn vriend onlangs werd opgenomen in het verpleeghuis, kom ik dagelijks bij ze over de vloer”, vertelt August.

Hij doet de afwas en de was, laat de hond uit, snoeit de heg en gaat op zondag met een stofzuiger door het huis. Maar bovenal houdt August een oogje in het zeil.

“In Kalsdonk zorgen we voor elkaar. Dat is toch normaal”,zegt August terwijl hij de boterhammetjes voor Nelleke smeert in de keuken van de bescheiden arbeiderswoning. "tijdens mijn Surinaamse opvoeding heb ik geleerd dat je moet zorgen voor oudere mensen. Mijn buren zijn zo aardig, ik doe het daarom met liefde.” Nelleke reageert met breekbare stem: “Ik zou niet weten hoe we het zonder August zouden moeten redden, hij betekent alles voor mij."