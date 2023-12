1/2 Uitvaart van de doodgeschoten rapper Boechi is in het geheugen gegrift

Een valse melding van een schietpartij, agenten in burger, maar vooral een mooi en emotioneel afscheid. De begrafenis van de vermoorde Tilburgse rapper Boechi was een achtbaan aan emoties. Een jaar later kijkt Omroep Brabant terug met uitvaartverzorger Bram Heijnens. "Dit ga ik nooit vergeten."

Ruchendell 'Boechi' Windster (30) was in december 2022 op Curaçao voor optredens. Op 9 december werd hij ’s avonds laat na een concert doodgeschoten. De daders kregen onlangs celstraffen tot 22 jaar. Waarom hij werd doodgeschoten, werd tijdens de rechtszaak niet duidelijk.

Bram Heijnens verzorgde de uitvaart van Boechi in Tilburg. "Dit is de rouwkamer van Boechi", zo laat hij zien. "Alle herinneringen komen nu weer naar boven." De uitvaartverzorger vindt het belangrijk om juist de mooie kanten te vertellen van de uitvaart, die vaak negatief in het nieuws kwam.

"Ik kan me het telefoontje nog goed herinneren", zegt Heijnens. "Het had veel om handen om te regelen", zegt de uitvaarondernemer, die veel gewend is. "Het waren twee uitvaarten: een afscheid voor de fans in het Willem II stadion en een begrafenis. Je wilt de fans en de familie een waardig afscheid kunnen geven."

Honderden mensen wachtten die 21e december de witte koets op bij het stadion. De kist werd voortgetrokken door paarden met een wit dekkleed. "De enorme erehaag was heel gaaf om te mogen doen. Het gaf me echt kippenvel", glundert Heijnens.

Vechtpartij

Na de herdenking in het stadion ging het echter mis: er werd gevochten op de parkeerplaats. Voor de dienst in het uitvaartcentrum, een dag later, is er tot middernacht uitvoerig overleg geweest over de veiligheid.

Ook de uitvaart op 22 december kwam in het nieuws na een melding van een schietpartij. Later bracht de politie naar buiten dat het om 'een schermutseling' ging en nog later dat er 'helemaal geen incident' was.

Deksel kist viel

"Het was een heel gemoedelijke uitvaart. Op het laatst was er wat tijdsnood. Mensen gingen om de kist heen staan en daar is wat omgevallen", vervolgt de uitvaartverzorger. De deksel van de kist kletterde op de grond. "Het was even schrikken, maar in een mum van tijd was duidelijk wat er aan de hand was. Meer was het niet."

Nog geen week later bleek dat het graf van de rapper vernield was. Een stuk van de grafsteen was afgebroken en er was roetschade. "Dat raakt me. Ik kan niet bevatten waarom iemand dat zou doen. Het is een laatste rustplaats, waar heel veel liefde in is gestoken."

Al met al kijkt hij vooral positief terug. "Het was een heel mooi en indrukwekkend afscheid. De nabestaanden zeiden dat we het met hart en ziel hadden gedaan, daar doe ik het voor." Hij vult aan: "Ik heb een heel mooie emotionele vertrouwensband opgebouwd met de familie. Je bent toch twee weken met elkaar verbonden."

