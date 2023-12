Efteling voorgetrokken in coronatijd: ondernemers boos op gemeente

Ondernemers in Loon op Zand zijn enorm boos op de gemeente. Het nieuws dat de Efteling is voorgetrokken in de coronacrisis is slecht gevallen. Veel ondernemers voelen zich benadeeld. Toch zijn de meesten niet echt verrast, omdat ze het al wel gemerkt hadden. “Mijn vertrouwen in de gemeente is nul komma nul", zegt een ondernemer die zijn naam niet terug wil zien, omdat hij met beide partijen nog zaken moet doen.

Alle ondernemers die wij spreken herkennen zich in het verhaal dat Omroep Brabant vrijdag publiceerde over de voorkeurspositie van de Efteling bij de gemeente Loon op Zand. “Heel goed dat jullie dit naar buiten brengen, maar ik ga niks zeggen hierover. De gemeente kan het mij anders heel lastig gaan maken”, stelt een horecaondernemer.

"De gemeente Loon op Zand maakt moedwillig onderscheid."

Een ondernemer uit de toeristensector wil anoniem wel zijn verhaal doen. “Er wordt een onderscheid gemaakt tussen grote bedrijven en kleinere ondernemers, dat weet ik al veel langer.” De ondernemer benadrukt dat hij niks tegen de Efteling heeft. “Maar de gemeente Loon op Zand maakt daadwerkelijk en moedwillig onderscheid.” Volgens hem zitten bij het sprookjespark in Kaatsheuvel, dat onder Loon op Zand valt, slimme mensen en de gemeente luistert daar gewoon naar. “Dat kan natuurlijk niet, een gemeente moet onafhankelijk zijn voor iedere ondernemer en burger. Onderscheid maken kan niet. Maar er gaan miljoenen vanuit de Efteling naar de gemeente, de belangen zijn te groot.”

"Het speelveld is voor iedereen gelijk."

Burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand zegt dat het speelveld voor iedereen in de gemeente gelijk is geweest. “We hebben met iedereen op dezelfde manier meegedacht. Het speelveld is voor iedereen gelijk geweest. We hebben met alle ondernemers enorm meegedacht en gezocht naar de mogelijkheden om hen bij te staan in de bedrijfsvoering in die moeilijke tijd. Dat gold ook voor de Efteling.” Over de angst van ondernemers die niet willen reageren voor camera omdat ze bang zijn voor de gemeente, zegt de burgemeester: “Ik zou echt iedereen willen oproepen om klachten en problemen bij mij te melden. Ik kom graag op de koffie. En ze hoeven niet 'niet te vrezen voor hun leven', de gemeente gaat ze niet afrekenen op hun ontevredenheid." Het onderzoek wordt ook uitgelegd in de YouTube-serie 'Hoe..?'